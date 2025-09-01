Accident mortel à Pélerin : l’Ambassade des États-Unis exprime sa tristesse

Tabarre, 31 août 2025. – L’accident se serait produit alors qu’un convoi de deux blindés revenait d’une mission à Kenscoff. Les freins de l’un des engins auraient lâché dans une descente, provoquant la perte de contrôle du véhicule.

Dans un message publié sur son compte X, l’Ambassade des États-Unis en Haïti a exprimé sa solidarité avec les victimes.

« Les États-Unis sont profondément attristés par l’accident du véhicule de la MMAS survenu ce soir à Kenscoff. Nos pensées et nos prières vont aux familles et amis des personnes décédées, et nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés », a écrit la représentation diplomatique.

Ce nouvel accident survient alors que la MMAS, aux côtés de la Police nationale d’Haïti, est engagée dans une lutte difficile contre les gangs armés, notamment la coalition « Viv Ansanm », qui maintient son emprise sur plusieurs quartiers de la capitale et ses environs.

Jean Gilles Désinord

Vant Bèf Info (VBI)