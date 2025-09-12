ATTENTION !

Le général Raoul Cédras n’a pas de compte Facebook.

Si vous êtes ami avec un profil nommé Raoul Cédras sur Facebook, il s’agit en réalité d’un faux compte. Supprimez-le immédiatement, sinon votre propre compte pourrait être piraté.

Je viens de lui parler directement pour l’informer que quelqu’un utilise son nom pour demander de l’aide en son nom.

Partagez cette publication pour protéger vos amis et votre famille.

J’exhorte tout le monde à le signaler à Meta/Facebook.

English

ATTENTION!

General Raoul Cédras does not have a Facebook account.

If you are friends with a profile named Raoul Cédras on Facebook, it is actually a fake account. Delete it immediately, otherwise your account could be hacked.

I just spoke with him directly to let him know that someone is using his name to ask for help on his behalf.

Share this post to protect your friends and Family.

I urge everyone to report it to Meta/Facebook.