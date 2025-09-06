SCOOP !!!Reprise musclée du centre-ville par les forces de l’ordre

Port-au-Prince, Une vaste opération sécuritaire a été lancée au cœur du centre-ville de la capitale haïtienne, depuis vendredi soir, marquant un tournant décisif dans la lutte contre l’occupation armée qui gangrène la zone depuis plusieurs mois.

Selon des sources policières, les unités déployées ont pour mission de balayer le centre-ville jusqu’au bord de mer, en débloquant les rues barricadées par des groupes armés et en reprenant le contrôle des bâtiments administratifs abandonnés. Ces derniers avaient été désertés par les employés de l’État, contraints de se relocaliser dans des bureaux loués à Pétion-Ville, Haut-Delmas, Route de Frères et Puits Blain.

Objectif affiché : rétablir l’autorité de l’État et permettre le retour des services publics dans leurs locaux d’origine. Cette initiative, qui ne dispose pour l’instant d’aucune échéance officielle, s’inscrit dans une série d’actions coordonnées visant à restaurer la sécurité et la mobilité dans le centre névralgique de la capitale.

Des témoignages recueillis sur place font état de détonations entendues dans plusieurs quartiers, tandis que les forces de l’ordre poursuivent leur progression dans les zones historiquement contrôlées par des gangs.

À suivre de près : l’évolution de cette opération sans calendrier défini, qui pourrait redessiner le paysage sécuritaire de Port-au-Prince.