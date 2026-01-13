Senateur Irvelt Chéry Lettre Ouverte, 17 Novembre 2000

.

A tous les Commissaires du Gouvernement de la République,

tous les Doyens des Tribunaux Civils de 1ère Instance,

tous les Juges d’Instruction et autres Officiers de Justice du Territoire

Mesdames/Messieurs les Autorités Judiciaires de mon pays,

J’ai l’honneur de vous présenter mes félicitations pour les efforts que vous entreprenez au sein de l’appareil judiciaire, dans le cadre de la lutte contre l’impunité.

Ma communication n’est autre que de dénoncer formellement près des Instances du Pouvoir Judiciaire que vous dirigez, les abus et préjudices subis par des citoyens et citoyennes haïtiens de la part d’individus qui se sont lancés et se lancent encore dans une course asociale et immorale.

Citoyen haïtien, je souffre autant que mes compatriotes de l’horrible situation d’injustice et d’impunité qui caractérise le contexte actuel d’une société haïtienne déstructurée. Sénateur de la République, dûment élu et représentant le peuple haïtien dans sa quête de justice sociale et de justice tout court, je me trouve dans l’obligation de dénoncer par-devant vos Juridictions des actions abusives qui ont choqué et endeuillé la population haïtienne durant plusieurs années (janvier 1995 à nos jours) et dont les auteurs connus ne sont jusqu’à présent pas poursuivis par la justice. Cette situation d’impunité semble plutôt élargir indéfiniment le cadre du crime autorisé en Haïti.

Les crimes dénoncés se regroupent en cinq catégories:

1. Assassinats suivis de mort d’hommes ou de femmes

2. Tentatives d’assassinats où les victimes ont eu la vie sauve

3. Les cas de massacres où plus de trois personnes ont été tuées ou blessées

4. Les scandales financiers, détournements de fonds et autres crimes économiques

5. Les scandales liés au trafic de la drogue avec ou sans meurtres

I.- Assassinats suivis de mort d’hommes ou de femmes

Dans ce type de crimes, je tiens à soumettre à votre juridiction la liste des citoyens assassinés à qui justice n’est pas encore rendue, à eux et à leurs familles :

Me Mireille Durocher Bertin

Eugène Baillergeau Junior

Député Jean Hubert Feuille

Pasteur Antoine Leroy

Jacques Florival

Me Michel Gonzalez

Policière Marie Christine Jeune

Benson Joseph

Eddy Arbrouet

Général Titi ainsi connu

Général Convington ainsi connu

Gary Obas, chauffeur du Sénateur Méhu Garçon

Député Emilio Passe

Emmanuel Arbrouet

Inspecteur de Police Berthony Bazile

Révérend Père Jean Pierre-Louis (pè ti jan)

Inspecteur de Police Ricelin Dornéus, tué à Mirebalais

Dr Jimmy Lalanne

Sénateur Jean Yvon Toussaint

Colonel Jean Lamy

Les frères Versailles

Michel-Ange Philistin dit ti Bora

Madame Jean Coulanges

Jean Léopold Dominique, Directeur de Radio Haïti Inter

Jean-Claude Louissaint

Carmen Casséus, crime sacrificiel

Ducertain Armand

Général Max Mayard

Capitaine Jacky Myton

Amos Jeannot, employé de FONKOZE

Ti Élysée dit “Chuck Noris”

Député Erick Lamothe

Dr Guirand (tué à ti tanyen)

Dr Carrénard blessé et laissé pour mort (toujours a ti tanyen)

M. et Mme Pierre Dorsainville

Ferdinand Dorvil (OPL Gde Rivière du Nord)

Légitime Athis et sa femme (MDN Peti-Goave)

Policier Jean Léonard tué à Portail Léogane

Assassinat du Policier Bidmarck Milssaint, le 27 avril 1997

Prophète Jean Julien

Colonel Michel-Ange Herman

Lieutenant Marc Claude

Beauville Océan, ancien militaire

Frédéus Désir

Fabien Joseph

Gabot Bruno

Policier Chéry Berthony

Emmanuel Louis-Charles, écolier de 14 ans tué à Carrefour.

Jean Wilner Lalanne, présumé assassin de Jean L. Dominique, décédé dans des circonstances non encore élucidées et dont le cadavre a été dérobé à la morgue de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti.

Je tiens à vous rappeler, Mesdames/Messieurs les Autorités Judiciaires, que les individus qui ont commandité ou commis ces crimes circulent en toute impunité. Ils sont bien connus et ont été, en maintes fois, dénoncés par la clameur publique.

II.- Tentatives d’assassinats où les victimes ont eu la vie sauve

Dans cette catégorie de crimes, je tiens à soumettre par-devant vos Juridictions les différents cas suivants:

Mme Marie-Claude Préval Calvin

Député Jean Gabriel Fortuné

Sénateur Méhu Garçon

Dr Carrénard

Sénateur Edgard Leblanc Fils

Professeur Sauveur Pierre Etienne

Pierre Lespérance, Directeur de la Coalition Nationale pour les Droits des Réfugiés Haïtiens (NCHR) et membre de la Plate-forme des Organisations Haïtiennes de Droits Humains

Mme Carmel Moïse Bley, éditrice de la Revue “Carribbean Network Magazines”

Agronome Dieugrand Jean-Baptiste et plusieurs autres personnes blessées à Hinche

Monsieur Roméro Halloun

III.- Les cas de massacre où plus de trois personnes ont été tuées.

Dans cette catégorie de crimes, je peux vous citer les cas suivants:

Le cas de la fusillade au restaurant Le Relais à Lalue. Dans ce massacre, 4 personnes furent mortes dont le propriétaire de ces négoces et plusieurs personnes ont été gravement blessées.

La découverte d’un ossuaire datant de près de 6 mois à Ti Tanyen, les ossements et les débris de vêtement trouvés correspondraient aux restes de jeunes gens arrêtés par des agents de la PNH et dont on aurait perdu les traces.

Le cas d’un certain nombre de personnes mortes ou blessées dans la guerre des gangs entre soleil 17 et Pele.

Le cas d’un certain nombre de personnes mortes ou blessées dans la guerre des gangs entre Solino et Ti chéri.

Le massacre perpétré à Mahotière, troisième section communale de Marchand-Dessalines.

Le massacre qui avait lieu le 10 novembre 1997 aux abords du Lycée Fritz Pierre-Louis à la rue Saint-Honoré dans lequel on enregistrait 1 mort et 14 blessés.

Le massacre à Carrefour Feuilles où l’on enregistrait 11 morts. Il y a eu une parodie ou simulacre de jugement qui n’a convaincu personne.

Le massacre du 2 octobre 2000 perpétré dans la zone de Delmas 4 où l’on enregistrait 4 morts dont deux policiers.

La fusillade du 3 novembre 2000 à l’intersection de la Nationale No.1 et l’autoroute de Delmas connue sous le nom de Carrefour de l’Aviation qui s’est soldée par la mort de 7 personnes et d’une vingtaine de blessés.

Le massacre de Martissant 5 où plus d’une dizaine de personnes ont trouvé la mort et la semaine de terreur à Port-au-Prince consécutive aux événements du Carrefour de l’Aviation.

IV.- Les scandales financiers, détournements de fonds et crimes économiques

Dans cette catégorie de crimes, je tiens à mentionner les scandales suivants:

1. Le cas des faux chèques qui ont été émis au préjudice du Ministère de l’Economie et des Finances, et dépassant les 100.000.000.00 gdes (Cent millions de gourdes), jamais résolu.

2. Le cas du détournement des fonds de la République de Chine (Taiwan) d’un montant de 20,200.000 dollars US pour la réfection et l’élargissement de la route de Carrefour et la transformation en hôpital de l’ancien hôtel Simbie Continental, etc.

3. Le scandale de la vente illégale des six avions des anciennes Forces Armées d’Haïti et l’opacité sur l’utilisation des fonds y découlant.

4. Les plus de 800.000.000.00 gdes (Huit cent millions de gourdes) des petits projets de la présidence (exemple de projets: construction de la Fondation Aristide pour la Démocratie en Haïti, réaménagement de la maison privée de l’ex-Président à Tabarre).

5. La corruption dénoncée par la Banque Mondiale dans la gestion d’un projet de 50.000.000.00 de dollars US d’après le Wall Street Journal, dans son édition du 26 janvier 1999.

6. Les journées de casse et de violence organisées par des groupes inféodés occasionnant la violation de la propriété privée et la destruction de vies et de biens durant les 4 dernières années.

7. Le détournement des fonds budgétaires élevés à 60 millions de gourdes reconduits à l’année et affectés à la réparation des victimes du coup d’Etat du 30 septembre 1991.

8. Les incendies criminels à Jérémie en décembre 1999, et plus récemment à Anse-d’Hainault, à Port-Salut, à Aquin et à Port-au-Prince.

V.- Les scandales liés au trafic de la drogue, avec au sans meurtres

Dans cette catégorie de crimes, je tiens à citer les cas suivants:

1. L’opération Tout moun jwenn au cours de laquelle 11 personnes auraient été tuées dans le triangle Aquin/Côtes-de-Fer/Miragoâne.

2. Les 450 Kilos de cocaïne de la route de Tabarre.

3. Le scandale « la manne ou operasyon tout moun jwenn #2 » à Grand-Goâve ou un maire adjoint de Fanmi Lavalas a trouvé la mort après les élections du 21 mai 2000.

4. Le scandale provoqué par la cargaison de drogue débarquée d’un avion à Léôgane occasionnant des heurts avec la population locale.

5. Autres heurts avec la population locale à Port-de-Paix où des Latino-Américains ont débarqué une forte cargaison de drogue occasionnant la mort d’un policier.

6. L’implication de certains commissaires de police dans la récupération de plusieurs cargaisons de drogue livrées dans le Nord du pays occasionnant une contestation au sein de la Police où l’inspecteur général Joseph Luc Eucher dut abandonner son poste pour ne pas nuire aux protégés du Président de la République.

La liste de ces cas et de ces catégories n’est pas exhaustive, elle se réfère non pas à des faits définitivement vécus mais à une situation actuelle et répétitive qui continue à menacer la population haïtienne dans toutes ses composantes et dans tous les coins du territoire.

Je vous conjure, Mesdames/Messieurs les Autorités Judiciaires, à considérer les commanditaires, auteurs et complices de tels actes comme des ennemis publics numéro 1 et de mettre, sans délai ni recours, l’action publique en mouvement contre ces individus pour les empêcher de nuire et de continuer à semer le deuil et la désolation.

Les plus connus sont:

1. René Garcia Préval2. Jacques Edouard Alexis3. Fred Joseph4. Jean-Marie Chérestal5. Camille Leblanc6. Pierre Max Antoine7. René Magloire8. Jacques Dorcéan 9. Mondésir Beaubrun10. Ronald Camille dit Ronald Cadavre11. Jean-Bertand Aristide12. Franco Camille dit Franco Cadavre13. Dany Toussaint14. Yvon Neptune15. Jean-Marie Fourel Célestin16. Pierre Denizé17. Clifford Larose18. Joseph Luc Eucher19. Robert Manuel20. Jean Auguste Brutus21. Joseph Médard22. Roldophe Joazil23. Joachin Samedi24. Anne Auguste dit So ann 25. Luckner Jean-Baptiste26. Patrick Norzéus27. Georges Simon28. Jose Ulysse29. René Civil30. Yvon Massacre31. Richard Salomon32. Milien Hommage33. Gladis Lauture34. Leslie Voltaire35. Théobal Pierre-Paul 36. Charles Suffra37. Alfred Mikanord 38. Serge Calvin39. Joseph Deras Simon40. Yvon Feuille41. Gérald Gilles42. Lovensky Pierre-Antoine43. Pierre-Paul Cotin44. Paul Raymond45. Mario Viaud46. Jean Candio47. Nahum Marcellus

Sont ajoutés à cette liste tous les anciens et actuels délégués de département, exécuteurs de cette politique de destruction des vies et des biens.

Mesdames/Messieurs les Autorités Judiciaires, j’ose espérer que l’enquête que vous entamerez, relèvera d’autres cas et d’autres criminels complices que la justice sanctionnera promptement. La pluralité des cas constatés, leur dispersion sur tout le territoire concerne l’ensemble des juridictions de la République. Je veux donc croire que vous établirez une active collaboration entre vos juridictions respectives et rechercherez, le cas échéant, le concours de la Police Internationale (INTERPOL) ou de toute autre structure d’investigation qui aurait déjà travaillé sur ces dossiers. Le peuple haïtien compte sur votre travail pour ne pas avoir à se référer à la justice internationale.

Avec mes remerciements renouvelés, je vous prie de recevoir, Mesdames/Messieurs les Autorités Judiciaires de mon pays, mes salutations patriotiques.

_______________________

Maurissaint Jean Irvelt Chéry

Sénateur de la République

P.S. : Une dénonciation formelle a été adressée à tous les Commissaires du Gouvernement des 15 Juridictions de la République.