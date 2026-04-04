Haïti-FAd’H : l’armée décrète l’alerte maximale à partir du 6 avril

Les Forces armées d’Haïti (FAd’H) passeront à la Condition D niveau d’alerte maximale à compter du lundi 6 avril 2026, selon un mémorandum du Grand Quartier Général daté du 2 avril. La mesure s’applique à l’ensemble des unités sur tout le territoire national, en vue d’« opérations militaires imminentes sur le terrain ».

Le Haut Commandement ordonne le rappel de tous les militaires dans leurs casernes dès 8h00 le 6 avril, avec un effectif disponible à 100 %. Tous les congés, permissions et dispenses sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Le port de l’uniforme complet est rendu obligatoire pour tout déplacement à l’intérieur des enceintes militaires.

Le mémorandum prescrit également un renforcement des contrôles aux points d’accès des bases, avec vérification systématique des véhicules et du personnel. Les commandants d’unités disposent de 24 heures pour transmettre un état des besoins logistiques garantissant une autonomie de 30 jours.

Chaque militaire est en outre tenu de vérifier l’état de son armement individuel et de ses équipements de protection. La veille radio et téléphonique devra être assurée en continu par les officiers de garde. Le commandement prévient que toute négligence sera sanctionnée sous régime de tolérance zéro. Signé en l’absence du lieutenant-général Derby Guerrier, ce mémorandum marque une nette montée du niveau de préparation des FAd’H.