FLASH: Haïti qualifiée pour la Coupe du Monde 2026

Un demi-siècle après sa participation historique à la Coupe du Monde de la FIFA, Haïti revient dans la plus prestigieuse des compétitions de football en s’imposant mardi soir face au Nicaragua.

La sélection haïtienne s’est offerte sa deuxième participation à une Coupe du Monde de football, mardi 18 novembre 2025, après sa victoire (2-0) face au Nicaragua. Louis Don Deedson a ouvert le score dès la 9ᵉ minute tandis que Providence a doublé la mise à la 45ᵉ, concrétisant ainsi le rêve des Haïtiens de voir leur nation participer encore une fois à la plus prestigieuse des compétitions de football.

Grâce à cette victoire, Haïti termine à la première place du groupe C, avec 11 points. Le Costa Rica et le Honduras qui s’affrontaient de l’autre côté, se sont neutralisés sur le score nul et vierge. L’équipe hondurienne est donc rétrogradée à la deuxième place, qui lui donne droit de disputer les barrages de la zone Concacaf.

Haïti fait son grand retour dans la Coupe du Monde alors que cette dernière sera organisée l’année prochaine en Amérique du Nord. L’équipe menée par le sélectionneur Sébastien Migné aura l’occasion pour de hisser le bicolore parmi les ténors du football.