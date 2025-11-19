Coupe du Monde 2026 | Haïti décroche son billet

Vainqueur du Nicaragua (2-0) ce mardi soir, Haïti a officiellement validé sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les Grenadiers terminent en tête du groupe C avec 11 points, devant le Honduras (9 pts), le Costa Rica (7 pts) et le Nicaragua (4 pts). Après 52 ans d’absence, Haïti participera à sa deuxième Coupe du Monde, la première depuis 1974. Cette génération, forgée dans l’adversité, a redonné espoir à tout un peuple. Cette qualification représente bien plus qu’un exploit sportif : c’est un symbole d’unité, de résilience et de fierté nationale. Bravo aux Grenadiers ! Le rêve devient réalité. Nokad Info, votre média de l’information.