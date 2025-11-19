Axan Abellard lance un appel à une « deuxième guerre d’indépendance » contre les gangs armés

À l’occasion du 222ᵉ anniversaire de la bataille de Vertières, symbole de résistance et de liberté, l’ancien candidat à la présidence Haïtienne Axan Abellard a lancé un appel aux jeunes patriotes du pays pour mener ce qu’il qualifie de « deuxième guerre d’indépendance

Port-au-Prince, 18 novembre 2025 –

Selon M. Abellard, la prolifération des gangs armés et de leurs complices détruit Haïti et nécessite une mobilisation collective et immédiate. Il propose de recruter 20 000 jeunes hommes et femmes prêts à risquer leur vie pour libérer le pays des groupes armés qu’il désigne sous le nom de « GADH ».

L’ancien candidat souligne l’importance de l’union des Forces armées d’Haïti et de la Police nationale avec les jeunes patriotes pour mettre fin à la terreur imposée par ces gangs. « Seule une union de toutes les forces vives de la nation peut briser l’emprise de ces groupes sur notre territoire », affirme-t-il.

Axan Abellard appelle la population à agir sans délai pour restaurer la paix. Il conclut son message par un appel vibrant : « Fòk nou fè la gè pou n gen la pè. Bwa kale pou tout gang ak komplis yo ! Patriyòt Ayiti, gad a vou ! »

Jean Allens Macajoux

Vant Bèf Info (VBI)