22 janvier 2026

Le Premier ministre Fills-Aimé a démissionné. Le ministre des Finances le suivra, interrompant ainsi le flux financier vers les gangs haïtiens.

L’homme qui comblera ce vide est crucial pour la survie même d’Haïti.

On fait pression pour placer Alfred Metellus à ce poste pour 10 jours. Il s’agit ni plus ni moins d’une manœuvre détournée pour installer quelqu’un qui s’installera durablement. S’il s’installe, il ne partira jamais et Haïti sera confrontée à une nouvelle catastrophe. La « solution en 10 jours » proposée consiste à faire d’Alfred Metellus, un homme sympathique mais incompétent, le Premier ministre, à ce moment critique de la lutte pour la survie d’Haïti.

Nous assistons au déroulement de cette catastrophe, ainsi qu’aux manœuvres de ceux qui aspirent au poste de Premier ministre, notamment Garry Connile. Il souhaite une troisième chance. Que Dieu nous préserve d’un criminel comme Garry Connile.

Parmi tous les candidats, nous apprécions WILNER VALCIN, un homme doté d’un programme structuré qui prend en compte les véritables défis et refuse de se soumettre aux circonstances historiques qui ont condamné toutes les tentatives précédentes de mise en place d’un gouvernement efficace pour Haïti… comme par exemple, le contrôle des ministères par certains partis politiques.

Le Conseil présidentiel de transition (CPT) a été imposé à Haïti par la CARICOM lors d’une réunion où aucun Haïtien n’était présent. Il est temps que le CPT serve la nation. Ignorons les pressions extérieures visant à choisir Metellus et nommons WILNER VALCIN Premier ministre. Il a déjà choisi plusieurs ministres clés en fonction de leurs compétences et non de leurs allégeances politiques. Il a déjà publié un programme gouvernemental équilibré.

Nous sommes à un tournant décisif. Choisissez Metellus et poursuivez la descente aux enfers, ou choisissez WILNER VALCIN et donnez à Haïti une chance de se relever et de survivre.

ELLE MÉRITE MIEUX