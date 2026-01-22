L’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT JOVENEL MOISE: Un Crime Presque Parfait (French Edition): Joseph, Jean Lecaine

Haïti n’a pas seulement perdu un président. Elle a perdu tout un symbole.



Dans L’assassinat de Jovenel Moïse, un crime presque parfait, Jean Lecaine Joseph plonge au cœur de l’une des énigmes politiques les plus sombres de notre histoire récente. Entre mensonges d’État, trahisons internes et ingérences étrangères, ce livre met en lumière ce que beaucoup veulent taire.



Avec une plume nationaliste et résolument engagée, l’auteur appelle le peuple haïtien à ouvrir les yeux, à questionner, à résister.



Car comprendre ce crime, c’est déjà commencer la révolution dont Haïti a besoin.



Un ouvrage indispensable, écrit pour ceux qui refusent la peur, la manipulation et le silence.

L’ASSASSINAT DU PRÉSIDENT JOVENEL MOISE: Un Crime Presque Parfait (French Edition) Paperback – December 10, 2025

French Edition by Jean Lecaine Joseph (Author)