Haïti : la capitale haïtienne en état d’alerte maximale après des menaces des gangs armés

Suite à des menaces proférées par les gangs armés terroristes durant le week-end écoulé, la capitale haïtienne s’est réveillée en état d’alerte maximale. Plusieurs ambassades ont fermé leurs portes. Dans certaines localités, les activités scolaires et commerciales sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

L’aire métropolitaine de Port-au-Prince fait désormais face à une nouvelle situation, ce lundi 17 novembre 2025, après que les forces de l’ordre ont frappé fort durant le week-end écoulé plusieurs gangs armés, membres de la coalition terroriste « Viv Ansanm ». Durant les premières heures de la matinée, c’est une toute autre visage que montre la capitale haïtienne où le transport en commun fonctionne en ralenti, les écoles et les activités commerciales suspendues dans certaines localités contrôlées par les bandits armés.

Depuis dimanche après-midi, la Police Nationale d’Haïti (PNH) a publié un communiqué, annonçant que des agents de l’ordre seront mobilisés un peu partout dans la région métropolitaine, pour renforcer les dispositifs de sécurité déjà mis en place afin de mener à bien les opérations anti-gangs.

Cette mesure prise par l’institution policière intervient après que le chef et porte-parole de la coalition terroriste « Viv Ansanm », Jimmy Cherizier a annoncé samedi soir dans une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, que les membres du gang avaient l’intention de « descendre dans les rues » et a conseillé à la population civile de rester chez lui « pour éviter d’en être victime ».

Dans une autre vidéo publiée quelques heures après, un chef de gang et membre de la même coalition terroriste, coalition connu sous le nom de « Krisla » a appelé à une « grève générale » lundi, et a exhorté les Haïtiens de tout le pays à « se soulever en masse ».

« Nous disons au peuple haïtien, à la jeunesse, que nous devons prendre notre destin en main », a-t-il déclaré, accusant les journalistes, l’élite et le gouvernement de transition de conspirer contre Viv Ansanm.

À noter que ces menaces font suite à l’intensification des opérations de sécurité visant les membres de l’alliance de gangs, notamment dans à Croix-des-Bouquets, à Tabarre, et au niveau de la route de l’aéroport. Des opérations ciblées qui ont provoqué plusieurs morts et blessés au sein de la coalition terroriste, et ont semé la panique au sein de cette dernière.