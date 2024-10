Caricom : Déclaration sur les divergences entre le CPT et la Primature

La CARICOM, par l’intermédiaire du Groupe de personnalités éminentes, suit de près ces développements inquiétants et s’est entretenue avec le Président du Conseil présidentiel de transition et le Premier Ministre pour mieux comprendre les racines du désaccord afin d’orienter ses efforts de facilitation et de retour à la courtoisie entre les dirigeants de l’exécutif. Les efforts de l’EPG se poursuivront aussi longtemps que nécessaire.

Déclaration de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur les divergences entre le président de la CPT et le Premier ministre d’Haïti – le 28 octobre 2024

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) est profondément préoccupée par les divergences qui se manifestent en public entre le Président du Conseil présidentiel de transition (CPT) et le Premier ministre d’Haïti. Ce manque croissant de cohésion met en péril le processus de transition fondé sur l’esprit et les principes de compromis, de consensus et d’inclusivité énoncés dans l’Accord politique du 11 mars 2024 en Jamaïque et l’Accord politique du 3 avril 2024 élaboré par les parties prenantes haïtiennes.

Ce conflit inconvenant et distrayant se déroule à un moment où l’insécurité et les crises humanitaires s’aggravent gravement. Cela ne fait qu’aggraver et prolonger le désespoir du peuple haïtien en quête d’une lueur d’espoir et de soulagement. Ces divergences entre les dirigeants de l’exécutif sapent également la confiance entre les partenaires d’Haïti et la communauté internationale dans son ensemble, empêchant la fourniture de l’aide essentielle dont Haïti a besoin de toute urgence pour faire face et surmonter la crise complexe dans laquelle il est actuellement embourbé. Ce moment périlleux exige une cohésion et une attention commune pour relever les nombreux défis qui entravent la recherche de la stabilité et les progrès vers les objectifs de la transition.

La CARICOM, par l’intermédiaire du Groupe de personnalités éminentes, suit de près ces développements inquiétants et s’est entretenue avec le Président du Conseil présidentiel de transition et le Premier Ministre pour mieux comprendre les racines du désaccord afin d’orienter ses efforts de facilitation et de retour à la courtoisie entre les dirigeants de l’exécutif. Les efforts de l’EPG se poursuivront aussi longtemps que nécessaire.

En outre, la CARICOM appelle tous les membres du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement intérimaire à rester concentrés sur le travail pour le peuple haïtien et sur la tâche importante à accomplir, qui est de jeter les bases d’élections libres et équitables d’ici février 2026.

——-english version—–

Statement from the Caribbean Community (CARICOM) on the Differences between the TPC President and the Prime Minister of Haiti

The Caribbean Community (CARICOM) is deeply concerned by the ongoing differences being played out in public between the President of the Transitional Presidential Council (TPC) and the Prime Minister of Haiti. This growing lack of cohesion imperils the transitional process based on the spirit and the principles of compromise, consensus and inclusiveness set out in the Political Agreement of 11 March 2024 in Jamaica and the Political Accord of 3 April 2024 drawn up by the Haitian stakeholders.

This unseemly and distracting conflict is taking place at a time when the insecurity and humanitarian crises are deteriorating gravely. This is further deepening and prolonging the despair of the Haitian people seeking a glimmer of hope and relief. These differences between the leaders of the executive also undermine confidence among Haiti’s partners and the wider international community, impeding the provision of the critical assistance that Haiti urgently requires to address and overcome the complex crisis in which it is presently mired. This perilous moment in time calls for cohesivenes and joint focus in addressing the many challenges that obstruct the search for stability and progress towards the objectives of the transition.

CARICOM, through the Eminent Persons Group (EPG), is monitoring these disquieting developments closely and has engaged with both the President of the Transitional Presidential Council and the Prime Minister to better understand the roots of the disagreement to guide its efforts at facilitation and a return to comity between the leaders of the executive. The efforts of the EPG will continue for as long as required.

Further, CARICOM calls on all the members of the Transitional Presidential Council and the interim government to remain focused on working for the Haitian people and the important task at hand, which is to lay the ground for free and fair elections by February 2026.