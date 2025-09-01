Quatre morts dont deux policiers kenyans dans un accident à Pèlerin 9

Pétion-Ville, 31 août 2025. –Selon les informations recueillies par Vant Bèf Info, au moins quatre personnes ont trouvé la mort, dont deux policiers kenyans, tandis que plusieurs autres ont été grièvement blessées. Le drame serait survenu lorsque les freins des véhicules ont lâché alors qu’ils revenaient de Kenscoff, une zone montagneuse où les forces de sécurité affrontent régulièrement des gangs armés.

Les blessés ont été rapidement transportés vers des centres hospitaliers de la capitale. Leurs identités et leur état de santé n’avaient pas encore été confirmés officiellement dimanche soir. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident, qu’il s’agisse d’une défaillance mécanique ou de l’état dégradé des routes de cette région escarpée.

Cet accident survient dans un contexte de forte attention autour du déploiement des policiers kenyans en Haïti. Il soulève de nouvelles interrogations sur les conditions logistiques et sécuritaires dans lesquelles évoluent les forces internationales chargées d’appuyer la PNH dans sa lutte contre les gangs.

Jean Gilles Désinord

Vant Bèf Info (VBI)