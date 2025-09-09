Fin de mandat des 9 membres : vers l’organisation d’élections présidentielles avant 2026 en Haïti

Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) étudie actuellement la possibilité d’organiser des élections limitées à la seule fonction présidentielle avant la fin du mandat de ses neuf membres, prévue pour le 7 février 2026. Cette option viserait à doter Haïti d’un chef d’État légitimement élu afin d’amorcer la relance institutionnelle et de rassurer la communauté nationale et internationale sur la volonté de retour à l’ordre constitutionnel.

Selon les informations rapportées par le journaliste Robenson Geffrard du Nouvelliste, le futur président, une fois en poste, aurait pour mission cruciale de convoquer un référendum ainsi que des élections générales pour pourvoir les autres postes électifs. Ce scénario demeure à l’étude, mais il traduit la recherche d’une sortie politique à la longue crise qui paralyse le pays.