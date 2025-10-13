Wynn Farm incendiée : Coup dur pour l’écologie Haïtienne

La Réserve écologique Wynne Farm a été incendiée dans la soirée du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025.

Construite sur environ 30 hectares de terre À 20 kilomètres de Port-au-Prince, la réserve écologique Wynne Farm a été la proie des flammes suite à une attaque brutale orchestrée par des bandits armés dans le cadre des échanges de tirs entre des agents de la Police nationale d’Haïti et des d’individus armés jusqu’aux dents qui tentent de prendre le contrôle total de la commune de Kenscoff depuis près de neuf mois, selon un communiqué parvenu à notre rédaction.

« La Police nationale d’Haïti (PNH) informe la population qu’à la suite d’une contre-attaque meurtrière menée contre les gangs opérant sous le nom de « Viv Ansanm », dans la commune de Kenscoff, de violents affrontements ont éclaté dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025. Au cours de leur repli, ces individus lourdement armés ont incendié volontairement la propriété de Wynn Farm, tout en faisant peser des menaces sur Camp Zoi, situé dans les hauteurs de Pétion-Ville », a indiqué la note de l’institution policière.

Pour l’heure, les responsables de la ferme n’ont pas encore réagi officiellement sur ce drame.

Cette tragédie survient dans un contexte où le pays n’a pas assez d’espace écologique de cette catégorie pour renforcer sa faune et sa flore.

La réserve écologique Wynne Farm, située dans la partie Est de la capitale, a été fondée par le Dr Victor A. Wynne en 1956. Elle a pour mission d’éduquer les communautés sur l’agriculture durable et le reboisement en Haïti. En 2017, des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce d’abeille dans la ferme. En attendant l’Amérique et l’Asie, il a déjà été confirmé que cette espèce n’existe sur aucun autre continent. La ferme est utilisée pour enseigner la gestion des terres en utilisant des méthodes modernes de conservation, pour défendre la nature notamment en préservant les plantes menacées et en protégeant la biodiversité.

Elle a été déclarée zone protégée en 2019 par le ministère de l’Environnement pour son importance écologique, éducative, agricole et touristique.

Wynne Farm Ecological Reserve

Photo: Anton Lau

Jean Rony Poito PETIT FRÈRE