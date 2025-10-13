« Il n’y a pas encore de date retenue pour la réalisation des élections » dixit le Président du CPT

https://presslakay.net

Selon le Président du Conseil Présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, il n’y a pas encore de date retenue pour la réalisation des élections en Haïti.

Avec une crise sécuritaire qui semble dégénérée dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince comme dans certaines villes de province, et une situation humanitaire devenant de plus en plus alarmante, pas de questions de parler des élections en Haïti. Si la communauté internationale, plus précisément les États-Unis, presse le Conseil Présidentiel de transition (CPT) à organiser au plus vite les élections pour rétablir l’ordre démocratique dans la nation francophone des Caraïbes, selon le coordonnateur de la structure présidentielle, aucune date n’est encore retenue.

« Nous n’avons pas encore de date pour les élections (…) Nous sommes en discussion avec d’autres secteurs, principalement les secteurs politiques, pour regarder la formule qui sera utilisée au 7 février pour éviter un chaos, mais qu’il y ait une certaine continuité de l’État, quelle que soit la formule » a déclaré le représentant du secteur privé des affaires alors qu’il intervenait sur les ondes de la radio Magik9.

Se trouvant actuellement au Japon après avoir pris part à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, M. Saint-Cyr a laissé entendre qu’à son retour en Haïti, la structure présidentielle continuera à discuter avec les secteurs pour fixer une période durant laquelle des élections libres pourront avoir lieu.

« Si les élections sont bâclées, avec un faible taux de participation ou que ce ne soient pas des élections crédibles, ce sera une perte de temps, d’énergie pour le pays, mais surtout une instabilité qui peut être aggravée. » a-t-il averti.

Depuis plusieurs semaines, les États-Unis mettent la pression sur le Conseil Présidentiel de transition (CPT) en difficulté à mettre en branle la machine électorale dans un contexte marqué par l’insécurité persistante et la situation humanitaire alarmante. Alors que la date du 7 février 2026 avance à grands pas, aucune résolution n’est encore adoptée pour assurer une éventuelle transition en douceur au cas où les élections ne se tiennent pas.

« C’est évident que nous [les membres du CPT] ne sommes pas au pouvoir à vie. Nous avons signé un accord, et ce dernier fixe la fin de notre mandat pour le 7 février prochain. Nous n’avons pas pu résoudre certains problèmes ou atteindre des objectifs qui étaient fixés. » a déclaré Saint-Cyr à l’émission Panel Magik.

« C’est une responsabilité partagée, parce qu’il y a eu des problèmes ou défis au niveau du CPT, mais surtout parce qu’au niveau de la communauté internationale, qui avait promis un support plus important à la MSS, nous n’avons pas reçu ce support comme il le fallait. De ce fait, il était impossible de réaliser des élections crédibles. » a-t-il ajouté.

Sachant qu’il est évident que les élections n’auront pas lieu avant la date du 7 février prochain, le Président du Conseil Présidentiel de transition a appelé les responsables des secteurs à s’unir pour trouver une formule pour éviter que la situation ne s’aggrave, qu’on n’ait pas une instabilité.