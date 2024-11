Violence in Haiti-700,000 personnes ont été déplacée- French and English

41 mille personnes ont été déplacées en dix jours dans la capitale haïtienne en raison de l’escalade de la violence des gangs armés, a indiqué ce lundi 25 novembre 2024 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). «La violence force les familles à abandonner leur foyer, souvent pour la deuxième ou la troisième fois. Les personnes déplacées sont confrontées à des conditions de vie désastreuses, avec un accès limité, voire inexistant, à l’eau, à la nourriture, à l’assainissement et aux soins de santé.» «L’ampleur de ces déplacements est sans précédent depuis le début de notre réponse à la crise humanitaire en Haïti en 2022», a commenté dans un communiqué Grégoire Goodstein, chef de l’OIM pour Haïti. Au total, plus de 700 000 personnes sont déplacées en Haïti

___________________________________________________________________________

41,000 people have been displaced in ten days in the Haitian capital due to the escalation of violence by armed gangs, the International Organization for Migration (IOM) said on Monday, November 25, 2024. “The violence is forcing families to abandon their homes, often for the second or third time. Displaced people face dire living conditions, with limited or no access to water, food, sanitation and health care.” “The scale of these displacements is unprecedented since the beginning of our response to the humanitarian crisis in Haiti in 2022,” commented Grégoire Goodstein, IOM head for Haiti, in a statement. In total, more than 700,000 people are displaced in Haiti.