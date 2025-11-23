Vers une présence de forces rwandaises en Haïti pour combattre les gangs?

Journal24H.com

En marge de la 46ème Conférence ministérielle de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à Kigali, au Rwanda le Chancelier haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, a tenu une rencontre bilatérale avec son homologue rwandais, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda.

Cette rencontre, particulièrement constructive, a porté sur les efforts de rétablissement de la sécurité en Haïti, indispensables au retour à la stabilité institutionnelle et à la création d’un environnement favorable à la tenue d’élections libres, crédibles et inclusives.

Les deux Chanceliers ont convenu de poursuivre les consultations techniques et politiques afin d’examiner les modalités d’un éventuel déploiement de forces de sécurité rwandaise en appui aux autorités haïtiennes, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, conformément à la Résolution 2793 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies portant création de la Force de Répression des Gangs (FRG). Par ailleurs, la question de l’ouverture d’une Mission diplomatique d’Haïti à Kigali a été abordée. Les deux parties ont également discuté de l’opportunité d’envoyer, dans les meilleurs délais, une mission rwandaise de prospection à Port-au-Prince, chargée de recueillir les informations et données nécessaires pour renforcer la coopération sécuritaire entre Haïti et le Rwanda dans la lutte contre les gangs criminels et les terroristes.