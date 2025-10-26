Update#4 – Security Advisory – Tropical Storm ‘Melissa’ – 25 October 2025*

This is to update all UNSMS personnel in Haiti on the progress of the Storm “Melissa”, which remains very slow-moving and is now reportedly forecast to become a hurricane by late evening hours of Saturday, 25 October, and a major hurricane by late weekend, Sunday, 26 October. A Hurricane Watch remains in effect for the southwestern peninsula of Haiti, with a Tropical Storm Warning also active. Rainfall projections have increased, and flash flooding and landslides are now anticipated across southern Haiti and Port-au-Prince area.

*All UNSMS are reminded of the associated risks and possible impacts:*

• Risks and possible impacts: Flash floods, landslides, washed-out roads, power/telecom outages, disruption of air operations.

• *Northern Haiti:* Primarily rainfall leading to washed-out roads, flooding, and disruption of movement.

• *Port-au-Prince Metro:* Significant flood/landslide risk; possible infrastructure damage

• *Southwest peninsula* : Highest Concern – possible hurricane conditions.

All UNSMS personnel in Haiti are to take following precautions *to ensure readiness and remain on alert through the weekend* with intent to minimize the potential impact:

• Maintain sufficient supply of food items, water, medication, first aid, sanitary products, lighters and/or matches sufficient for at least 72 hours.

• Ensure availability of a flashlight and AM/FM battery-operated radio with some extra batteries.

• Procure waterproof containers for storage of cash and important personal documents (passports, UN IDs, etc.)

• Ensure all hand-held radios, satellite phones, if available, are charged and functional.

• Secure roofs, drains, and loose items around residences/offices.

• Ensure, if possible, that vehicles are parked in safe, elevated areas away from flood-prone zones and covered parking lots.

• Minimize movements during the weekend to essential ones only.

• All UNSMS personnel are also reminded to have the eTA application installed in their mobile devices to timely respond to the Headcounts, which will be conducted on daily basis until the threat of the hurricane has passed.

• Monitor all communication devices, emails, eTA and hand-held radios for updates.

• Report all incidents to Security Operations Center (SOC).

*During and after strong winds and flash floods all UNSMS personnel are also recommended to:*

• Stay indoors/take shelter and stay away from the windows in a safe interior room until the wind is over.

• Never walk or drive through floodwaters.

• Beware of hazards after the storm – damaged structures, and sharp debris.

• Stay away from the downed lines as they can still be electrified.

SOC will continue monitoring the situation and provide updates, as required.

*Security Section*

*Mise à jour n° 4 – Avis de sécurité – Tempête tropicale « Melissa » – 25 octobre 2025*

La présente mise à jour est destinée à informer l’ensemble du personnel UNSMS en Haïti de l’évolution de la tempête « Melissa », qui continue de se déplacer très lentement et qui, selon les prévisions, devrait se transformer en ouragan dans la soirée du samedi 25 octobre, puis en ouragan majeur à la fin du week-end, le dimanche 26 octobre. Une alerte ouragan reste en vigueur pour la péninsule sud-ouest d’Haïti, ainsi qu’une alerte tempête tropicale. Les prévisions de précipitations ont été revues à la hausse et des crues soudaines et des glissements de terrain sont désormais attendus dans le sud d’Haïti et dans la région de Port-au-Prince.

*Nous rappelons à tous les membres du UNSMS les risques associés et les impacts possibles :*

• Risques et impacts possibles : crues soudaines, glissements de terrain, routes emportées, coupures d’électricité/de télécommunications, perturbation des opérations aériennes.

• *Nord d’Haïti :* principalement des précipitations entraînant des routes emportées, des inondations et des perturbations des déplacements.

• *Métropole de Port-au-Prince :* risque important d’inondations/glissements de terrain ; dommages possibles aux infrastructures

• *Sud-ouest de la péninsule* : préoccupation majeure – conditions cycloniques possibles.

Tout le personnel du UNSMS en Haïti *doit prendre les précautions suivantes afin d’être prêt et de rester en alerte tout au long du week-end,* dans le but de minimiser l’impact potentiel :

• Conserver des réserves suffisantes de nourriture, d’eau, de médicaments, de produits de premiers secours, de produits d’hygiène, de briquets et/ou d’allumettes pour au moins 72 heures.

• S’assurer de disposer d’une lampe de poche et d’une radio AM/FM à piles avec des piles de rechange.

• Se procurer des conteneurs étanches pour stocker l’argent liquide et les documents personnels importants (passeports, cartes d’identité des Nations Unies, etc.).

• S’assurer que toutes les radios portatives et les téléphones satellites, si disponibles, sont chargés et en état de marche.

• Sécuriser les toits, les canalisations et les objets non fixés autour des résidences/bureaux.

• Si possible, s’assurer que les véhicules sont garés dans des zones sûres et surélevées, loin des zones inondables et des parkings couverts.

• Limitez vos déplacements pendant le week-end au strict nécessaire.

• Il est également rappelé à tout le personnel du UNSMS de l’ONU d’installer l’application eTA sur leurs appareils mobiles afin de pouvoir répondre en temps utile aux recensements, qui seront effectués quotidiennement jusqu’à ce que la menace de l’ouragan soit passée.

• Surveillez tous les appareils de communication, les courriels, l’eTA et les radios portatives pour obtenir les dernières informations.

• Signalez tous les incidents au Centre des opérations de sécurité (SOC).

*Pendant et après les vents violents et les crues soudaines, il est également recommandé à tout le personnel de l’UNSMS* :

• De rester à l’intérieur/de se mettre à l’abri et de rester à l’écart des fenêtres dans une pièce intérieure sûre jusqu’à ce que le vent soit tombé.

• De ne jamais marcher ou conduire dans les eaux de crue.

• De se méfier des dangers après la tempête : structures endommagées et débris coupants.

• De rester à l’écart des lignes tombées, car elles peuvent encore être sous tension.

Le SOC continuera à surveiller la situation et fournira des mises à jour, si nécessaire.