Haïti : trois morts suite à des fortes pluies provoquées par la tempête tropicale Melissa

PRESSLAKAY

Bien que la tempête tropicale Melissa n’a pas encore atteint son plein potentiel, elle cause déjà d’énormes dégâts en Haïti. La DGPC a déclaré vendredi que trois personnes sont déjà mortes et une autre avait été blessée dans un glissement de terrain causé par les fortes pluies.

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur les communes des départements de l’Ouest et du Grand Sud, à l’approche de la tempête tropicale Melissa, provoquent déjà d’énormes dégâts dans le pays. Selon un bilan partiel fourni par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC), trois personnes sont déjà mortes et une autre blessée en raison des intempéries.

Parmi les victimes, deux d’entre elles ont été tuées jeudi dans un glissement de terrain à Fontamara, une localité située à l’entrée Sud de Port-au-Prince. L’autre personne, un septuagénaire, a succombé mercredi suite à la chute d’un arbre à Marigot, une commune du département du Sud-Est.

« Ces incidents portent à trois le nombre de victimes des intempéries survenues au cours des dernières 48 heures », a indiqué la Direction Générale de la Protection Civile d’Haïti.

Parallèlement, le Bureau a signalé que la crue de la rivière Saint-Martin, causée par de fortes pluies, a également détruit un pont à Sainte-Suzanne, dans le nord-est d’Haïti. Des habitations ont également été détruites ou endommagées à Port-de-Paix, dans le nord-ouest.

Bien que la tempête tropicale Melissa, qui est en passe de devenir un ouragan majeur la semaine prochaine, se soit légèrement éloignée de la côte sud d’Haïti, les autorités locales continuent d’alerter la population afin qu’elle se protège des effets de la tempête.

Depuis mercredi après-midi, l’Unité Hydrométéorologique (UHM), du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, a placé les départements de l’Ouest, du Sud-Est, du Sud, des Nippes et de la Grande-Anse en alerte orange cyclonique.

Face à la menace que représente la tempête tropicale Melissa, en passe de devenir un ouragan majeur, la Direction Générale de la Protection Civile a invité la population dans les zones à risque à prendre des précautions et à respecter les consignes des autorités.