Une Résolution de l’ACN exige le départ d’Alix Didier Fils-Aimé et propose un exéctif bicéphale

Organisé à l’initiative du Rassemblement pour une Entente National (REN), l’Assemblée du Consensus National réunissant les représentants des forces vives nationales a été clôturée le vendredi 9 octobre 2026, à Pétion-Ville. Pour l’occasion, les parties prenantes ont adopté une Résolution commune exigeant un Exécutif bicéphale et un nouveau gouvernement ayant à sa tête un nouveau Premier Ministre, selon les signataires.

LE FACTEUR HAÏTI, le 10 octobre 2026._ La dissolution du gouvernement d’Alix Didier Fils-Aimé a été débattue lors de l’Assemblée du Consensus National initiée par le REN, tenue les 8 et 9 octobre, à Pétion-Ville.

L’événement politique, durant les deux jours d’échanges, a réuni les représentants forces vives nationales en quête d’alternatives au remplacement du Chef du gouvernement pour un dégel de la crise haïtienne.

En guise de proposition, les leaders politiques et les membres de la Société Civile présents aux assises ont adopté une résolution.

À travers le document, les signataires ont exigé un éxécutif bicéphale et la formation d’un nouveau gouvernement formés de technocrates.

Ils signent la résolution portant à l’issue de l’Assemblée du Consensus National

Le nouveau gouvernement doit être dirigé par un nouveau Premier ministre, ont-ils indiqué.

Invité a ouvrir les assises, le Premier Ministre Alix Didier Fils-Aimé n’a pas répondu à l’invitation des initiateurs. Le Chef du gouverment n’a désigné non plus son représentant.

L’Assemblée du Consensus National formule une proposition en guise d’alternative au remplacement du Premier Ministre haïtien

Alors que la tenue des élections dont le premier tour est fixé au 13 décembre reste incertain et le pays pourrait faire face à une transition indéfiniment prolongé, la proposition formulée par les acteurs lors de l’Assemblée du Consensus National sera t-elle mise en application ?

LE FACTEUR HAÏTI (LFH) | Yvens GOMEZ