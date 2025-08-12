Une délégation du Département d’État américain reçue par le nouveau DG de la PNH 

Presslakay

Environ trois jours après son installation, le nouveau Directeur Général a.i., de la Police Nationale d’Haïti (DGPNH), André Jonas Vladimir PARAISON multiplie les rencontres. Ce lundi, il a reçu une délégation du Bureau International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) du Département d’État américain.

Par le biais de l’ambassade américaine en Haïti, une délégation du Bureau International Narcotics and Law Enforcement Affairs ( INL) du Département d’État américain (INL), a été reçue ce lundi par le Directeur Général a.i., de la Police Nationale d’Haïti (DGPNH), André Jonas Vladimir PARAISON, au local de la Direction Générale de la PNH, située à Clercine 8, commune de Tabarre.

Lors de cette rencontre stratégique, un atelier de travail a été organisée entre la délégation du Département d’État américain et le Commandant en Chef de l’institution policière, son Directeur de Cabinet et les Directeurs Centraux de l’Institution Policière.

Durant l’atelier de travail, la dynamisation de la coopération et le renforcement des capacités opérationnelles de la Police Nationale d’Haïti (PNH), entre autres, ont été au centre des discussions.

Récemment installé dans son nouveau poste, le Directeur Général par intérim de l’institution policière a profité de la rencontre avec la délégation du Département d’État américain pour transmettre ses remerciements au Gouvernement Américain, le peuple Américain.

Parallèlement, M. Paraison s’est dit engagé a faire une gestion efficace et efficiente des ressources mises à la disposition de la Police Nationale d’Haïti (PNH), engagée dans une lutte quotidienne contre l’insécurité persistante.

Cette rencontre stratégique avec la délégation du Bureau International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) du Département d’État américain intervient après que le Directeur Général par intérim de la PNH a reçu l’ambassadeur du Canada accrédité en Haïti, André François Giroux.

M. Paraison avait même visité en début de journée la base opérationnelle de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMS), à Clercine, où il a rencontré le Commandant en chef de la Force Multinationale, l’Inspecteur Général, Godfrey Otunge.

À noter qu’à l’issue de la rencontre avec la délégation du Département d’État américain, d’autres réunions de suivies sont programmés, notamment avec le chef de cabinet du Directeur Général par intérim de la Police Nationale d’Haïti, et avec les Directeurs Centraux.

Ces réunions qui devraient avoir lieu prochainement ont pour but d’assurer la bonne marche de la coopération entre la Police Nationale d’Haïti et le gouvernement américain. Une coopération axée sur le renforcement de l’institution policière dans ce contexte marqué par l’aggravation de la crise sécuritaire.