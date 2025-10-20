Transitions politiques et changement de la Constitution : nous avons tout faux.

Comment

sortir durablement des transitions politiques en Haïti ?

Ce que l’expérience et l’histoire nous enseignent, c’est que peuples et gouvernements n’ont jamais

rien appris de l’histoire.

Hegel, Lectures on the Philosophy of History, 1837, p.19

Wilson Laleau, 15 octobre 2025

Sommaire exécutif

Depuis plus de deux siècles, Haïti demeure piégée dans un cycle de transitions politiques sans issue. Chaque

crise débouche sur un nouveau projet constitutionnel censé “refonder la République”, mais les mêmes causes —

faiblesse institutionnelle, hypercentralisation, capture oligarchique, société civile désorganisée, faiblesse des

partis politiques et dépendance externe — reproduisent les mêmes effets : instabilité, méfiance et fragmentation.

La littérature empiriquement fondée (Fatton, Trouillot, Acemoglu et al., Evans, North & Weingast, World Bank

2023) montre que la faiblesse institutionnelle, la centralisation excessive, la capture oligarchique et la

dépendance externe forment un cercle vicieux de prédation. La Constitution devient alors un simple instrument

de conquête du pouvoir, non un cadre de légitimation partagée. Le pays a « tout faux » lorsqu’il croit qu’un

nouveau texte peut, à lui seul, produire le changement. Aucune Constitution n’a échoué par son contenu, mais

par l’absence de préparation, d’expérimentation et de légitimité de son environnement politique. Pour rompre

cette spirale, l’article propose de concevoir la transition comme un laboratoire constitutionnel d’une durée

limitée (cinq ans). Une Constitution transitoire organiserait une phase de stabilisation (président custode non

polarisant, au-dessus de la mêlée, gouvernement de coalition), une phase d’expérimentation (gouverneurs

départementaux, assemblées de maires, comité de suivi) et, enfin, une conférence nationale constitutionnelle

chargée d’élaborer la Constitution définitive fondée sur les leçons de la pratique. Cette refondation politique

doit s’accompagner d’une mutation économique : passer d’un État prédateur à un capitalisme coopératif, ancré

dans les communes, la diaspora et les coopératives départementales. L’objectif est de bâtir une économie

solidaire et un État décentralisé, capable de produire des biens publics et de réduire les inégalités. La sortie

durable des transitions ne viendra pas d’une rupture, mais d’une méthode graduelle fondée sur l’apprentissage,

la participation et l’évaluation. Ce n’est pas une nouvelle Constitution qu’il faut rédiger, mais un processus

constitutionnel qu’il faut instituer.

Introduction

La formule précédente qu’on retrouve dans ce livre posthume édité par un étudiant d’Hegel

éclaire sur les raisons de la répétition insupportable de ces schémas déjà extrêmement coûteux

pour Haïti, accentuant l’instabilité institutionnelle, la capture de l’état, la dépendance des

interventions extérieures, les processus de destruction du tissu productif national et de

massification de la pauvreté, etc. Elle suggère que les sociétés n’apprennent pas par simple

remémoration des faits historiques, mais par leur traduction institutionnelle en règles, contre-

pouvoirs, routines administratives, systèmes de veille stratégique et d’incitations

actualisés. Pour se souvenir mais aussi pour se donner les moyens de résister contre la

répétition de ces épisodes fâcheux. Pour éviter que les coalitions dominantes qui tirent profit

des combinaisons de court terme ne continuent à bloquer les réformes et l’accumulation

patiente et réfléchie de capacités.

C’est pour ne pas avoir intégré de garde-fous suffisants, à l’exception des contraintes à son

amendement, que malgré tous les mérites de la Constitution de 1987, sa mise en œuvre

effective n’a jamais vraiment été défendue par aucun groupe politique. Les discussions ont

toujours porté sur la forme, jamais sur le fonds. Il suffit de se référer aux agendas législatifs

des différents gouvernements depuis presque quatre décennies et la production de normes

législatives résultant des différentes sessions parlementaires pour s’en convaincre.

L’application des dispositions en matière de droits sociaux (éducation, santé, travail), sur les

collectivités territoriales, sur la manière d’organiser la société productive, aurait déjà dû nous

faire faire un bond qualitatif appréciable en matière de développement économique et social,

depuis l’adoption de cette Constitution à la durée de vie la plus longue de l’histoire du pays.

La création ou la consolidation des organes qui devraient les faire vivre (cour

constitutionnelle, conseil électoral permanent, fonction publique professionnelle et

méritocratique, pouvoir local compétent et redevable, système fiscal efficace et transparent) a

été négligée. Nous adoptons les textes pour réparer la façade pas pour renforcer la charpente.

Malgré nos proclamations cambrées, nous nous accommodons avec désinvolture à une

manière de dépendance de l’aide et de l’extérieur qui court-circuite et infantilise les

administrations nationales, ne renforce pas forcément l’économie tant elle affaiblit

l’apprentissage local. Sans stratégie d’absorption graduelle, sans appropriation

institutionnelle, chaque cycle d’aide comme chaque nouvelle administration repart de zéro.

Notre contrat social improbable peine à institutionnaliser les processus capables de garantir

l’inclusion économique et le progrès social. Il échoue à éduquer sur la responsabilité de tous

contre le désordre et la barbarie. Cela nous enferme dans une logique de répétition des formes

(états d’exception) où les promesses constitutionnelles (thèses) et les réalités du pouvoir

(antithèses) ne débouchent pas sur une synthèse institutionnelle stable, faute d’avoir

intériorisé et transformé les peines infligées par les crises en moteurs de changement.

Ce texte prétend que notre refus d’un « diagnostic impartial et partagé » est la principale

raison qui nous fait répéter les mêmes schémas qui détissent les liens sociaux, affaiblissent la

nation, et délégitiment l’Etat. Il estime que le débat actuel entre ceux qui revendiquent

l’application stricte de la Constitution de 1987 et ceux qui en réclament une nouvelle est vicié.

Parce qu’il ne met pas suffisamment en évidence ce qui fonde la véritable mission de l’état et

justifie son existence, dans le sens aristotélicien du terme, c’est-à-dire celle d’assurer le bien-

être général des citoyens (vie bonne, heureuse et vertueuse). Après une mise en perspective

des angles morts de nos diagnostics qui limitent la qualité et la pertinence de nos politiques

publiques, ce document propose une alternative qui permet de sortir durablement de la

transition dans un contexte de démocratie véritable et de progrès pour tous.

I. Comment expliquer l’échec de la transition démocratique post-1986 ?

La thèse centrale de Pierre-Raymond Dumas dans sa chronique politique au long cours sur

l’Haïti post-1986 (cette transition qui n’en finit pas, lancée en mars 1990, dans le quotidien

« Le Nouvelliste »), rassemblée en ouvrages distribués en plusieurs volumes, est que « la

transition est devenue un état permanent, un régime en soi » articulé dans une alternance de

pouvoirs provisoires. Il l’analyse par ses manifestations : instabilité institutionnelle, élite

politique divisée, cycles électoraux inachevés et dépendances externes. Son approche est

différente de celle de l’ancien président Prosper Avril. En tant que témoin et acteur de la

culture politique haïtienne des transitions, Avril (2021) dans son livre : L’histoire des

transitions politiques en Haïti, 1806-2020, propose une théorie implicite de « la crise

chronique. » Même si cette théorie n’est pas formalisée, son récit montre qu’en Haïti les

transitions, coups d’État et gouvernements provisoires ne sont pas des anomalies, mais les

modalités habituelles de transfert du pouvoir. En cela, les deux auteurs se rejoignent.

Cependant, la thèse d’Avril est plus conservatrice. Elle suggère que la succession de crises est

le symptôme d’un État sans légitimité de succession, donc sans règle de renouvellement du

pouvoir autre que la force ou la ruse. Le problème n’est donc pas l’absence de démocratie,

mais la perte du sens de l’ordre et de la hiérarchie. Cette thèse néglige la dimension

symbolique du pouvoir et présente les crises comme le résultat d’un problème de discipline

politique, de l’absence d’un État fort. Pour Dumas, en revanche, la « crise devient

permanente » à cause de la difficulté de la société haïtienne à faire advenir la modernité

politique. Son analyse cependant évoque un sentiment de fatalité culturelle, sans mécanisme

institutionnel concret pour y remédier.

L’idée de Dumas inspire l’analyse de Robert Fatton (Haiti’s Predatory Republic : The

Unending Transition to Democracy, 2002) : institutions capturées, clientélisme, impunité et

cycles d’instabilité. Elle pointe le semi-présidentialisme conflictuel, la faiblesse du Parlement,

la montée des gangs comme facteur structurant de la crise et la porosité insécurité-politique

handicapant à chaque changement de régime le retour à la normalité électorale. Le livre de

Fatton fait un récit sur la coexistence de ce qu’il appelle “trappings of democracy” pour

désigner les apparences formelles de la démocratie – les rituels et institutions visibles

(élections, Constitution, partis, discours officiels) qui existent sans que les pratiques

démocratiques réelles soient effectives – et des luttes violentes pour s’approprier l’État et ses

institutions. Il souligne l’entrelacement des hiérarchies socio-économiques et de couleurs dans

la formation des coalitions et dénonce les « transitions imbriquées » dans des injonctions

extérieures (conditionnalités, interventions) qui ne renforcent pas durablement les institutions

nationales. Là où Dumas insiste sur une culture de l’affrontement à dépasser par le

compromis, Fatton privilégie une explication structurelle (rentes, classes, coloration sociale,

tutelles). Cependant, les deux lectures se complètent davantage qu’elles ne se contredisent.

Fatton remarque que la transition démocratique entamée dans les années 1980–1990 a échoué

non seulement à cause de contraintes externes, mais surtout parce que les structures de l’État

Haïtien sont elles-mêmes conçues pour servir la prédation plutôt que le bien commun. Pour

lui, les élections, souvent encouragées par la communauté internationale, n’ont été que des «

vitrines démocratiques » incapables de transformer les logiques de captation et de corruption.

Ainsi, le pays reste enfermé dans une transition sans consolidation, un processus circulaire où

les crises politiques et institutionnelles se succèdent sans aboutir à une stabilisation durable. Il

conclut son travail sur la nécessité de réformes constitutionnelles et institutionnelles pour

briser le cycle de prédation et orienter l’État vers le bien commun.

Un diagnostic incomplet

Avril, Dumas et Fatton ne sont pas les seuls à étudier la transition politique en Haïti. Ils

doivent être lus en dialogue avec des perspectives d’auteurs comme Sprague (2012), Kivland

(2016), Maguire et Freeman (2018), Dubois (2021) qui ont prolongé leur analyse en la

nuançant. Sprague par exemple, confirme que l’Etat haïtien est un appareil capturé par les

élites et instrumentalisé par des intérêts extérieurs. Il met l’accent sur la violence extra-

étatique comme instrument du système prédateur. Kivland. dans une étude ethnographique du

quartier du Bel-Air à Port-au-Prince, nuance Fatton en montrant que l’état prédateur est

concurrencé par des micro-pouvoirs locaux. Maguire et Freeman pointent la déconnection de

la classe politique et notent l’émergence d’initiatives locales et de coalitions citoyennes

cherchant à imposer un agenda plus inclusif, même dans un système vicié. Dubois pense que

la grille d’analyse mettant l’emphase sur la République prédatrice est utile mais trop statique

parce qu’elle néglige la dialectique entre domination et résistance sociale. Le rapport de la

Banque Mondiale de 2022 – Haïti, Social Resilience and Institutional fragility – fait écho à la

thèse de Maguire en expliquant la pauvreté et l’instabilité en Haïti davantage par la fragilité

des institutions étatiques que par un manque de ressources sociales. Le problème avec cette

thèse c’est qu’elle néglige la question des causes premières. Elle ne dit pas pourquoi plus de

quatre ans après que le pays est entré dans cette actuelle transition, aucune voix locale

d’aucune sorte n’est parvenue à s’imposer pour proposer une sortie de crise crédible et

acceptée. Et le pays survit dans la souffrance et l’attente passive de ce que « la communauté

internationale » décidera.

Une société civile faible et dispersée

Tous ces diagnostics, pour intéressants qu’ils sont, laissent d’importants angles morts. Ils

n’expliquent pas pourquoi les revendications populaires arrivent difficilement à influencer les

décisions de politiques publiques ou pourquoi elles finissent toujours dans la violence ou dans

la résignation. Ces travaux insistent assez peu sur le niveau intermédiaire d’organisation de la

société (partis, associations, syndicats) qui est pourtant central pour stabiliser la démocratie

représentative, comme l’avait remarqué De Tocqueville (1835) dans son analyse de la

démocratie américaine. Tocqueville écrit : « En Amérique, le peuple règne sur le monde

politique comme Dieu sur l’univers.» Pour l’auteur de « De la Démocratie en Amérique, » si

le peuple peut régner sans provoquer le chaos, c’est parce que les institutions locales

(assemblées communales, comtés, jurys) habituent les citoyens à gérer ensemble leurs

affaires. Ainsi, les associations libres et diversifiées s’occupant des problèmes divers et variés

de la communauté jouent un rôle clef « d’écoles de liberté » pour enseigner la coopération,

l’art de défendre des intérêts collectifs et de résister aux abus du pouvoir. Il souligne que la

souveraineté du peuple américain s’exerce à travers les corps intermédiaires qui la rendent

viable et stabilisent le régime démocratique. On peut donc en déduire que, dans le cas d’Haïti,

sans société civile organisée, pour contraindre l’État et imposer le bien commun, les accords

politiques de transition ne trouvent pas d’ancrage social et territorial et sont voués à

reproduire la prédation qu’ils se promettent de combattre.

La Constitution de 1987 a proclamé la souveraineté du peuple, mais faute de garde-fous

institutionnels (structures de médiations solides) – partis ancrés, société civile représentative

et fédérée, communes dotées de ressources suffisantes – celle-ci est restée largement

symbolique. Cette idée de la faiblesse de la société civile n’est pas forcément partagée par le

US Institute of Peace (USIP, 2024)1

. Dans son analyse des conditions de succès de la

transition en Haïti, l’institution note que la société civile s’est reconstruite plus vite que les

partis après 1986, même si elle reconnait que son fonctionnement dépend largement des

financements extérieurs. Ce point de vue est aussi celui de CIVICUS (2022)

2 qui rapporte que

« selon une perception partagée par des citoyens haïtiens, la société civile doit prendre le

relais » car les partis politiques ne proposent aucune solution. Il reconnait néanmoins que la

proposition se heurte à un défi majeur, celui de la représentativité : qui parle au nom de la

société civile ? C’est le principal handicap à l’émergence d’une force structurée de médiation

entre l’État et les citoyens. Louis Naud Pierre (Haïti : les recherches en sciences sociales et les

mutations sociopolitiques et économiques, 2007) est l’un des rares à avoir explicitement

intégré que les citoyens ont structurellement besoin d’institutions intermédiaires fortes,

diversifiées et représentatives pour forcer l’État à agir dans le sens du bien-être collectif et

résister contre les intérêts particuliers. Dans ce livre collectif qu’il a dirigé, l’auteur explique

que la démocratie échoue en Haïti non seulement parce que l’État est prédateur (Fatton) ou

fragile/faible (Banque mondiale, 2022 ; Corten, 2011), mais aussi parce que « la société civile

reste juridiquement et politiquement désorganisée. » Les textes et institutions importés ne

suffisent pas sans une base socio-économique et organisationnelle enracinée. Il propose une

sortie de crise par la ré-institutionnalisation de la recherche et du débat public à travers une

politique scientifique nationale et la constitution d’espaces autonomes de réflexion pour

nourrir et éclairer la décision publique. Cette analyse est tout à fait pertinente car elle met le

doigt sur un des déterminants majeurs de la récurrence des crises. Elle n’est cependant pas

complète. Elle ne dit pas quel mode d’organisation cette société civile peut se donner pour

défendre et promouvoir les intérêts collectifs sans se faire phagocyter par les intérêts

particuliers.

Partis politiques : sans convictions idéologiques, sans représentativité

Le deuxième problème qui reste en marge de la littérature sur la transition est la faiblesse des

partis et les risques que pose leur financement sur la stabilisation politique du pays. Le

ministère de la Justice et de la Sécurité Publique a publié une liste de 267 partis politiques

enregistrés et reconnus en 2021. Ces partis politiques qui structurent le paysage politique sont

sans enracinement territorial ou idéologique et sans base de financement pérenne, i.e., sans

appareil structuré, sans système de cotisation des membres. Le pullulement des partis rend

l’offre politique illisible, confine au marchandage post-électoral et génère des cabinets

ingouvernables. C’est la thèse défendue dans les publications d’institutions comme

International IDEA (2018),3 CSIS (2022)4

et Crisis Group (2025).5 Les partis politiques sont

donc incapables de canaliser les conflits sociaux, ou d’engendrer des coalitions

programmatiques stables et durables. Ils sont presqu’exclusivement des véhicules électoraux

centrés sur des individus incapables de structurer durablement la compétition politique. Cette

situation engendre des coalitions opportunistes et des réseaux clientélistes qui réduisent les

élus à défendre les intérêts de ceux qui financent leurs campagnes au détriment de l’agenda

sur lequel ils ont reçu le vote de la population. Elle offre un terreau fécond pour la

reproduction du système de prédation. Malheureusement, la littérature sur les transitions

politiques en Haïti insiste davantage sur les disfonctionnements de l’État. Elle n’intègre pas

assez les relations entre partis politiques et organisations de la société civile ; elle traite soit

l’un, soit l’autre. Elle fournit donc une documentation lacunaire des mécanismes internes de

représentativité territoriale (communes, associations locales). Les travaux de Sauveur Pierre

Etienne s’en démarquent de manière opportune. Dans deux ouvrages (L’énigme haïtienne :

échec de l’État moderne en Haïti, 2018 ; Haïti, invasion des ONG, 2008), il combine des

références en sciences politiques (institutionnalisme, transition démocratique, analyse des

partis politiques) avec une lecture enracinée dans l’histoire haïtienne. Il y développe la thèse

que la crise haïtienne est avant tout « une double crise d’institutionnalisation de l’Etat et des

partis politiques. » Elle se caractérise par l’absence de l’état de droit, la faiblesse chronique

des partis politiques, la personnalisation du pouvoir, la capture des institutions par des réseaux

clientélistes et claniques, et la forte dépendance de la société civile et des ONG de

financement extérieur. Changer les élites dirigeantes seul ne change rien à l’affaire, car les

crises émergent de l’incapacité de l’État à remplir ses fonctions modernes (monopole de la

violence légitime, appareil administratif neutre et compétent, système fiscal stable) ; chaque

nouvelle élite placée dans les mêmes conditions reproduit les mêmes logiques de capture et

d’exclusion. Si ses analyses ne fournissent pas une « boite à outils » institutionnelle détaillée,

étant lui-même dirigeant de l’un des partis les plus stables et les mieux structurés, l’auteur

fournit un socle théorique qui devrait inspirer tout vrai projet de transition.

Sans une analyse approfondie qui tienne compte de ces dynamiques des rapports entre l’Etat,

les partis politiques et la société civile, la thèse de l’État prédateur, reprise de manière

récurrente dans la littérature, fournit un diagnostic incomplet et est donc peu opératoire.

Contrairement aux pratiques régionales – particulièrement en République Dominicaine

dominée par trois formations principales : PRD, PLD, PRM ou des pays de l’Amérique du

Sud tels que le Chili, l’Uruguay, le Brésil, où les partis reposent sur des clivages

idéologiques : gauche/droite, libéralisme/social-démocratie – Haïti n’a jamais consolidé de

grands partis de masse ; c’est ce qui explique que, depuis 1986, toutes les transitions échouent

à trouver des solutions nationales satisfaisantes. Elles ont toutes été résolues par des

interventions étrangères qui n’ont fait que déplacer les problèmes. Faute de légitimité sociale

et politique suffisante, pour se maintenir au pouvoir, les élites politiques, prises en étau, sont

souvent amenées à favoriser les groupes d’intérêts organisés au détriment du bien-être

collectif.

L’autre nom du mal

Le concept d’État prédateur est toujours associé à celui d’oligarchie dans la littérature pour

dire le mal qui ronge Haïti. Ces deux facteurs en général sont considérés comme déterminants

principaux du système de corruption théorisé suivant la logique : faiblesse institutionnelle →

capture par l’oligarchie → prédation → affaiblissement de la légitimité étatique →

reproduction de la domination oligarchique. Michel-Rolph Trouillot (1990) décrit très bien ce

mécanisme dans son livre : Haiti: State Against Nation. Cette idée est reprise par Acemoglu,

Johnson & Robinson (2001, 2012), Corten (Haïti, la République Dominicaine, l’État faible,

1989, 2011) et Robert Fatton (précédemment cité) qui tous présentent l’État prédateur comme

l’expression institutionnelle de la domination oligarchique. L’État prédateur est arrimé aux

stratégies de l’oligarchie qui l’utilise comme bras coercitif et outil de redistribution sélective.

Ces travaux adaptent en contexte haïtien une réalité décrite par Cardoso et Faletto (1979) qui

expliquent comment les oligarchies en Amérique Latine utilisent l’État comme relais de

dépendance externe et interne, renforçant les structures d’exclusion. Dans une démarche

d’analyse d’une rare profondeur sur les connexions entre l’État prédateur, l’oligarchie

économique et la dépendance internationale. Leslie Péan, dans sa série Haïti : Économie

politique de la corruption (publiée en quatre tomes entre 2000 et 2007) prolonge cette thèse

de « l’État comme bras armé de l’oligarchie. » Péan ne propose pas de refondation

institutionnelle, il soutient cependant que le pouvoir économique n’est pas né en dehors du

pouvoir politique mais en son sein (Péan, tome II, p.132). De manière empirique, cette

corrélation a été établie dans deux rapports de la Banque Mondiale pour le compte du

gouvernement haïtien traitant des mécanismes de concentration de richesse dans le cadre d’un

travail préparatoire à l’élaboration d’un projet de loi sur la concurrence par la Commission

Présidentielle sur la Réforme du Droit des Affaires, en 2015. Le deuxième rapport intitulé

« Let’s talk competition », publié en 2016, donne une image saisissante de la manière dont ce

mécanisme opère dans le pays au bénéfice de quelques groupes ou entreprises dominants, tous

concentrés à Port-au-Prince. Il établit que : 1) pour certains produits d’importation, une seule

compagnie peut détenir jusqu’à 60% des parts de marchés ; 2) pour la plupart des produits

essentiels importés, les prix au consommateur peuvent être de 35 à 77% plus élevés que la

moyenne latino-américaine et caribéenne ; 3) certains de ces groupes bénéficient d’une

réduction de droits de douane en moyenne 13% inférieurs à ceux imposés à la concurrence.

Cette forte intrication entre État prédateur et oligarchie favorise une faible pression fiscale,

renforce le clientélisme (financement des leaders ou partis en échange d’accès aux ressources

publiques), entraine le blocage des réformes, la faible compétitivité de l’économie, et le

chômage massif des jeunes, etc. L’État haïtien, au lieu d’être arbitre et moteur du

développement, devient outil de rente au service d’une minorité. Il est donc évident que sans

réformes institutionnelles profondes (État autonome porté par une société civile organisée,

coalitions politiques cohérentes, inclusion sociale) et sans alternatives économiques qui

valorisent « les actifs réels de la population, » le cercle vicieux oligarchie–prédation

continuera à se perpétuer. Mais quelles réformes ?

Ne pas se tromper de bataille, l’oligarchie est la même partout

L’argument politique consistant à dénoncer la collusion entre l’État prédateur et l’oligarchie

est juste. Il conduit souvent à la conclusion qu’il faut en finir avec cette combinaison pour

remettre le pays à l’endroit. Mais, il ne nous dit pas comment. Depuis 1986, nous

reproduisons des discours performatifs sur les lendemains qui chantent comme si les

changements adviendront par le seul fait de les énoncer, sans nos engagements personnels,

sans volontarisme politique. Quatre décennies après, nos décisions cumulées ne sont pas

seulement mal inspirées, elles nous font brutalement régresser, parce que, à cause de nos

diagnostics insuffisants, nous continuons de nous tromper de bataille. Ce que ces discours

reproduits même dans la littérature scientifique oublient, c’est que l’oligarchie est

consubstantielle à toutes les sociétés (en particulier capitalistes). Autrement dit, l’oligarchie

haïtienne n’est pas différente de celle des Etats-Unis, de la France, du Sénégal ou de la

République Dominicaine. Elle existe et remplit les mêmes fonctions de la même manière

partout. Ce qui fait la différence entre les pays, c’est la capacité des autres acteurs collectifs

(Etat, partis politiques, société civile) à limiter ou à contrebalancer son pouvoir. C’est ce

qu’avait démontré Wilfredo Pareto (1917-1919) dans son ouvrage publié en deux volumes :

« Traité de Sociologie Générale. » Il y développe la thèse que toutes les sociétés sont

gouvernées par une minorité d’élites organisées qui peuvent être des renards, manipulateurs et

innovateurs ou des lions, brutaux et autoritaires. Elles ne sont pas accidentelles, elles ne

disparaissent pas, elles se renouvellent – pacifiquement ou violemment ; c’est une loi

sociologique universelle. Mancur Olson (1965) explique que leur avantage vient de leur

capacité à s’imposer plus facilement parce qu’elles surmontent plus aisément les problèmes

de coordination et d’action collective, étant composées d’un nombre très limité d’individus

aux intérêts bien définis. En revanche, la société civile dispersée (citoyens, consommateurs)

souffre de ce que ses membres, en passagers clandestins, attendent que les choses changent à

leur avantage mais refusent de contribuer leur part à l’effort collectif pour forcer le destin.

Elle peine donc à s’organiser pour imposer une position cohérente et s’en remet aux autres et

au hasard. La multiplication des interventions étrangères humiliantes au cours des trente

dernières années et l’asphyxie de l’économie nationale sur fonds de désarroi de la population

laissée sans défense ne s’expliquent pas autrement. Olson confirme avec Pareto que le

problème n’est pas l’existence des oligarchies, mais la faiblesse des mécanismes de contre-

pouvoir collectif.

II. Comment ce diagnostic a-t-il influencé la mise en place de nos institutions

a) Les politiques anti-capture

Comme la plupart des pays qui ont beaucoup progressé en ces matières, aujourd’hui, Haïti

dispose de l’arsenal légal et réglementaire adéquat pour renforcer les politiques anti-capture et

limiter l’État prédateur. Il comprend l’Office de Protection du Citoyen (OPC), la Cour

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratifs (CSCCA), le Parlement (Sénat,

Chambre des Députés), le Système Judiciaire, l’Inspection Générale des Finances (IGF, arrêté

du 17 Février 2006), la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP, décret du 3

décembre 2004), l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC, décret du 8 Septembre 2004),

les Tables Sectorielles au sein des Ministères. Les quatre premiers organismes sont inscrits

dans la Constitution et font partie intégrante de l’organigramme général de l’État. En

revanche, l’IGF, l’ULCC, la CNMP ont été créés par décret entre 2004 et 2006 et sont

intégrés dans la loi organique du Ministère de l’Economie et des Finances ; ils jouissent de

l’autonomie administrative. Cependant, le décret du 26 octobre 2009, en son article 76,

change la tutelle de la CNMP du ministère de l’Économie et des Finances au Bureau du

Premier ministre. Ces trois derniers organismes, avec la CSCCA, exercent des fonctions qui

se recoupent (audit, contrôle, investigation). Il serait avisé de renforcer leur coordination

stratégique pour éliminer les zones d’ombre qui peuvent être malencontreusement exploitées.

Avec des noms parfois différents, ces institutions ou mécanismes institutionnels constituent le

cadre utilisé par la plupart des États du monde pour institutionnaliser la transparence, la

concertation et la régulation morale de la décision publique, sans fragiliser la capacité

administrative. Pour des raisons d’espace et parce que la plupart des institutions signalées ici

sont bien connues du public, cette partie s’occupera de développer un peu plus sur les tables

sectorielles comme outil stratégique d’anti-capture de l’État.

Les tables sectorielles (ou tables de concertation sectorielle) ont été créées à partir des années

2000 dans le cadre de la réforme de la coordination de l’aide internationale et du Cadre de

coopération intérimaire (CCI, 2004–2006), puis du Cadre de développement durable d’Haïti

(CDH, 2010) et du Plan Stratégique de Développement d’Haïti (PSDH, 2012). Une table

sectorielle en général regroupe le Ministre ou son représentant, les directions techniques et

unités d’exécution du ministère, les principaux partenaires techniques et financiers concernés,

les ONG et associations nationales actives dans le secteur, et parfois des universitaires ou

consultants spécialisés. Elles sont conçues sur le modèle des « Comités de Délibération »

japonais, les « shingikai » créés dans l’immédiat après-guerre pour briser la logique

bureaucratique fermée héritée de l’ère impériale (OECD, Public Procurement in Japan:

Country Report 2021). Ils constituent aujourd’hui un réseau de plus de 200 conseils

consultatifs répartis dans les ministères japonais. Un shingikai est composé : d’experts

indépendants (universitaires, ingénieurs, économistes), des représentants des syndicats et du

secteur privé, des membres de la société civile et des ONG et des fonctionnaires de haut

niveau. Il délibère publiquement sur les projets de règlements, les grandes orientations de

politique publique, et les attributions des marchés stratégiques ; il publie les débats et les

rapports pour garantir la transparence. Malgré le fait que les tables sectorielles sont conçues

sur le même principe que celui des « Conseils de délibération » Japonais, leur mandat n’est

encore inscrit dans aucune loi organique. Elles fonctionnent pour l’instant largement comme

des espaces de coordination technique à l’initiative des bailleurs, mais non comme véritables

forums publics de délibération. Leurs délibérations ne sont pas traçables et elles ne sont pas

représentées dans les collectivités territoriales – pour impliquer les universités, les

communes/département et les syndicats – où sont mises en œuvre les politiques publiques – et

pour organiser la vigilance locale.

b) Les droits sociaux en Haïti : entre promesse constitutionnelle et capture

institutionnelle

L’une des sources de crises sociales récurrentes génératrices d’instabilité politique en Haïti est

l’incapacité de l’État à satisfaire les besoins sociaux de bases de la population tels que

prescrits dans toutes nos constitutions depuis 1946. Cette constitution de 1946 fait des droits

socioéconomiques (travail, syndicat, éducation, assistance sociale) une obligation de l’État.

Elle a été identifiée comme la première « constitution sociale » d’Haïti. Ces droits ont été

confirmés dans les constitutions de 1950, 1957 et 1964, et étendus et consolidés dans la

constitution de 1987. Cependant, contrairement à d’autres pays, la plupart de ces droits

demeurent aspirationnels. L’article 19 de la Constitution de 1987 impose à l’État l’«

impérieuse obligation » de garantir le droit à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’éducation,

à la sécurité sociale et au travail. Or, comme le montre Louis Naud Pierre (2007), ces droits «

n’ont jamais été intégrés à un système de régulation politique capable de produire des

obligations effectives ». Le constat est alarmant : plus de 80% de l’offre scolaire est privée

pour un taux net de scolarisation de 60% (UNESCO, 2023), le plus bas de tout l’hémisphère,

alors que la Constitution proclame que l’éducation est gratuite et obligatoire (art.32) ; moins

de 10% de la population est couverte par une assurance santé (OMS, 2022), alors que le

prescrit constitutionnel dispose que la santé est accessible à tous (art. 23) ; l’article 35 garantit

le droit au travail et à un salaire équitable, pourtant plus de 40% de la population est au

chômage et plus de 80% des emplois dans l’économie sont considérés informels (Banque

Mondiale, 2022), et la liste continue. Ces dispositions constitutionnelles placent les droits

sociaux au même rang que les droits civils et politiques, anticipant une constitution sociale.

Pourtant, aucune de ces dispositions n’est directement justiciable, ni n’est accompagnée de

mécanismes de financement ou de calendrier d’exécution.

Dans les sociétés à faible coordination collective comme la nôtre, comme l’a remarqué

Mancur Olson, il est facile pour les minorités puissantes de capturer les bénéfices tandis que

les majorités désorganisées supportent les coûts (Banque Mondiale, 2016). Ces minorités

verrouillent l’accès aux marchés publics et neutralisent les réformes redistributives. Elles

bloquent la transformation des droits formels en droits effectifs, faute de coalition dominante

favorable aux réformes. Ainsi, les droits sociaux en Haïti incarnent une promesse sans

contrainte : proclamés comme horizon moral, ils manquent de justiciabilité, de financement et

d’institutions capables de les défendre. L’État Haïtien, centralisé à l’extrême mais peu présent

sur le territoire reste incapable d’exercer sa fonction redistributive. Dans la pratique, toutes

nos institutions sont orientées vers la maximisation des rentes (commerciale, financière,

foncière, douanière) au bénéfice de quelques-uns et non vers la redistribution. Toute tentative

de réforme fiscale ou sociale allant dans ce sens est combattue avec la dernière rigueur. Les

politiques publiques sont discontinues, souvent dictées par des initiatives d’aide externe, donc

sans planification institutionnalisée. La Constitution de 1987 a produit un idéalisme juridique

sans loi organique d’application, donc sans bras administratif et technique, où la morale

supplée à la loi mais sans emprise sur le réel.

Le traitement constitutionnel de ces droits dans le cas du Brésil (santé, éducation, pension,

travail) et de l’Afrique du Sud (logement, santé, eau, sécurité sociale) est intéressant, en ce

sens que, contrairement à Haïti, leur non-respect est passible de poursuites judiciaires.

Cependant, dans la pratique, comme Ferraz (The Right to Health in the Courts of Brazil:

Worsening Health Inequities, 2021) le signale, en appliquant une logique de cas par cas, la

judiciarisation fragmentée renforce les inégalités en favorisant ceux qui avaient le plus la

capacité à les faire valoir, c’est-à-dire, les classes moyennes et supérieures. Il calcule qu’en

2016, les décisions judiciaires ont couté près de 1.3 milliards de dollars en dépenses

imprévues pour le budget public. Elles bénéficiaient à moins de 2% des patients concernés

(Ferraz, 2021, p.163). C’est ce qu’Amartya Sen (2009), dans « The Idea of Justice, » qualifie

d’injustice structurelle pour rendre compte du fait que l’égalité juridique ne garantit pas

toujours la capacité réelle d’en bénéficier.

c) Les modèles constitutionnels haïtiens et la quête de stabilité institutionnelle

(1987–2025)

Depuis 1987, la question de la stabilité institutionnelle demeure le talon d’Achille du régime

haïtien. Le président René Préval, qui a été le premier à expérimenter les blocages du semi-

présidentialisme haïtien en 1997, estimait que ce système engendrait un « immobilisme

permanent » : le président n’a pas le droit d’agir, le Premier ministre n’a pas les moyens

d’agir et le Parlement n’a pas la responsabilité d’agir. Il reformulait cette critique dans son

allocution lors de la clôture de la Conférence Nationale sur la Réforme de l’État en 1999, où il

évoque « le conflit permanent entre le président, le Premier ministre et le Parlement » comme

cause de « la lenteur de l’action publique ». Dans un entretien avec la journaliste Nancy Roc

en 2010, il répétait que « La Constitution a été écrite contre le président, non pour le pays » et

« il faut cesser de confondre méfiance et équilibre des pouvoirs. » Une analyse des contraintes

institutionnelles qui rendaient le président incapable de gouverner pleinement est proposée par

Robert Fatton (The roots of Haitian Despotism, 2007, chap.7). Il y décrit le système haïtien

comme une dialectique de la peur réciproque qui empêche toute confiance horizontale et

bloque la construction d’institutions stables. Cependant, Louis Naud Pierre (Haïti : entre

refondation et recomposition institutionnelle, 2020) replace la critique de Préval dans ce qu’il

appelle « la tradition haïtienne du révisionnisme pragmatique. » Il est clair que René Préval

n’était pas un théoricien du pouvoir. C’était un homme de compromis. Sa critique de la

Constitution ne relevait pas d’un rejet du pluralisme, mais d’une volonté d’efficacité. Il

cherchait une gouvernance faisable dans un pays où les institutions formelles cohabitent avec

des pratiques informelles. Il est significatif que ces discours proviennent du seul homme

politique à avoir complété deux mandats présidentiels sous l’égide de cette constitution et à

avoir transmis régulièrement le pouvoir à son successeur élu, à chaque fois. Ses remarques ont

un poids qu’il serait mal avisé d’ignorer dans les débats sur la nécessité de réformer la

constitution ou d’en produire une nouvelle.

Les crises récurrentes à la tête de l’exécutif – vingt-six Premiers ministres en trente-huit ans –

témoignent de l’épuisement du semi-présidentialisme hérité de la Constitution de 1987. Pour

y remédier, plusieurs initiatives constitutionnelles se sont succédé : l’amendement

constitutionnel de 2011, le projet du Comité Consultatif Indépendant (CCI, 2021), créé par le

décret du 28 octobre 2020, puis l’avant-projet remis au Conseil présidentiel de transition

(CPT) en mai-juin 2025 par le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale Souveraine.

1

Les deux projets proposent de créer un poste de Vice-président et de supprimer celui de

Premier ministre pour régler le problème de l’instabilité politique permanente. De plus, une

incitation financière est introduite pour encourager les multiple petits partis à former des

coalitions préélectorales stables en prévoyant le remboursement des campagnes électorales

des partis ayant réalisé au moins 10% des suffrages exprimés dans les élections nationales.

Dans le cadre du développement local et territorial, le CCI reprend le même agencement

contenu dans la constitution 1987 avec un conseil départemental sans moyens qui fait pendant

à un délégué départemental sans capacité institutionnelle réelle. Le projet de 2025 va plus loin

en proposant de créer un poste de gouverneur par département et en supprimant le poste de

délégué départemental. Cette rationalisation, pour intéressante qu’elle parait, souffre d’avoir

défini des compétences multiples sans moyens autonomes clairs en décrétant que le « budget

national sera divisé de moitié » avec les départements, sans plus. Il n’envisage pas non plus

les garde-fous nécessaires pour maintenir l’unité du pays et le prémunir contre le risque de

« balkanisation ».

Ensuite, les questions relatives à l’efficacité de l’action publique, au développement

économique et social et aux moyens de limiter les actions des groupes d’intérêt sur le service

public ne sont pas considérées avec l’importance qu’elles méritent. Par exemple, si ces

nouveaux projets confirment l’obligation faite à l’État de garantir les droits socioéconomiques

dans les mêmes termes prévus dans la Constitution de 1987, ils continuent de ne les assortir

d’aucun garde-fou institutionnel.

1 Au moment où cet article allait être publié, un arrêté du CPT rapporte l’arrêté qui avait créé le Comité de

Pilotage de la Conférence Nationale Souveraine. Cela signifie que ce comité du point de vue institutionnel est

considéré inexistant et ses travaux aussi. Cependant, cette action n’invalide pas les réflexions conduites dans

cet article. Les travaux de ce comité reflètent une manière de voir d’une partie importante des élites

haïtiennes.

Les mots et la chose

Un dernier point mérite qu’on s’y attarde un peu plus. Les qualificatifs de « coopératiste » et

« sociale » qui ont été utilisés à l’article premier de la Constitution de 1987 pour caractériser

la République ont été remplacés par « solidaire » depuis l’amendement de 2011 et repris à

l’identique dans les deux projets de réforme de 2021 et 2025. Ce changement n’est pas anodin

ou banal. Il dénote une régression conceptuelle dé-responsabilisante.

6 Le mot « solidaire »

renvoie à une forme spécifique de coopérative qui, si elle promeut aussi la propriété collective

et démocratique, s’occupe davantage de sa mission sociale ou communautaire financée par

des dons particuliers ou des transferts publics. Elle prend le pari de la dépendance en ne

reconnaissant pas que les valeurs de liberté et de prospérité que la démocratie charrie et que

promeut la coopérative n’ont aucune chance de se réaliser si elles ne sont pas articulées avec

l’ambition de la communauté à devenir autonome. Cette ambition exprimée par les

constitutionnalistes de 1987 proposait une voie médiane entre l’économie de marché libérale

et le dirigisme étatique, où le capital est mis au service du collectif sans être étatisé. Cette

modalité d’organisation du système productif national (surtout au sein des secteurs les plus

fragiles ou les moins bien financés – santé, éducation, agriculture, agro-industrie, logement,

énergie, etc.) – devrait favoriser le développement socioéconomique en traitant les problèmes

d’inégalité et de pauvreté de masse à la racine. Les constitutionnalistes de 1987 voulaient

inscrire Haïti dans une mouvance commencée dans les années 1930 sous le président Vincent

dans un effort de reconstruction d’une économie paysanne autonome après le départ des

Américains. Le sous-secteur coopératif s’est diversifié à travers le temps et est aujourd’hui

régi par la loi de 2002. Il regroupe plus d’un million de membres et plus de 25 milliards de

gourdes d’actifs (ANACAPP, Statistiques du réseau coopératif Haïtien, 2023 ; BRH, Rapport

sur les institutions financières non bancaires, 2022). Cependant son potentiel en matière de

valorisation des territoires, de renforcement de la société civile, de modernisation économique

et de création d’emplois durables, reste à exploiter.

A travers le monde, le mouvement coopératif a transformé structurellement positivement les

économies de régions ou de pays entiers. On peut citer les exemples de Mondragon, dans le

Pays Basque Espagnol (industrie, finance, distribution, éducation), de la coopérative de la

région Emilie-Romagne en Italie (construction, agriculture, services, crédit mutualiste), du

Mouvement Desjardins, Québec (rôle clef dans le développement des régions rurales), de la

Corée du Sud (énergies renouvelables, soins, alimentation), de la Norvège, du Danemark, et

de la Suède, où la coopération est partie intégrante de leur modèle social (coopératives

agricoles, énergétiques, de logement). Pour ces trois derniers pays, ces coopératives

fonctionnent en synergie avec l’Etat-providence, ce qui leur permet d’avoir les systèmes de

protection sociale les plus développés du monde, une croissance économique saine et

soutenue tout en ayant une dette publique parmi les plus faibles de la planète. Ce modèle, basé

sur une alliance entre État, société civile, et entreprises, forme un écosystème performant où

personne n’est laissé sur le bord du chemin et où la démocratie est vivace et ancrée dans les

pratiques économiques aussi. Williamson (The Economic Institutions of Capitalism, 1985)

théorise que “les structures coopératives réduisent les coûts de transaction dans les

environnements de confiance et de proximité » tandis que Buchanan (The Domain of

Constitutional Economics, 1990) soutient l’idée que les coopératives peuvent être considérées

comme « institutions constitutionnelles économiques. » Il montre que la stabilité des

institutions dépend de la capacité des citoyens à participer aux décisions économiques

collectives. Cet argument est supporté par Restakis (Humanizing the Economy : Cooperatives

in the Age of Capital, 2010) qui développe l’idée que « les coopératives sont la meilleure

alternative contre le capitalisme spéculatif. » Il montre que les sociétés à forte densité

coopérative (Italie, Canada, Finlande) sont aussi celles où la démocratie sociale est la plus

stable.

Il est significatif que les débats quotidiens dans la presse nationale ou les positions des

plateformes politiques des partis ne mettent jamais l’accent sur les problèmes de coordination

démocratique posés par un modèle économique débridé dans un pays où plus de 90% des

emplois privés et environ 60% du PIB proviendraient du secteur informel (IFC/World Bank,

Haïti Country Private Sector Diagnostic, 2021). Dans ce contexte, les citoyens sont isolés,

incapables de valoriser leur capitaux (lopins de terre, patrimoine bâti, force de travail, savoir-

faire). Le pays semble prendre acte de l’impotence réelle ou fantasmée de l’action politique

pour garder à distance les questions relatives aux finalités et au contenu des réformes au profit

des procédures et des arrangements d’appareils ou même de ce que décide la communauté

internationale, dans ses différentes déclinaisons.

d) Les cadres internationaux et nationaux de sortie de crise en Haïti (2022–2025)

Le Conseil Présidentiel de transition (CPT) est le produit d’un compromis de court terme

entre des acteurs (partis, certains groupes de la société civile, communauté internationale)

dénommé « Accord du 4 Avril ». Cet accord fixe la légitimité provisoire du CPT et du

gouvernement de transition qui ont pour mandat exclusif de renforcer la sécurité publique par

la neutralisation des gangs, rédiger une nouvelle constitution, organiser les élections générales

pour rendre le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu le 7 février 2026. Ces

efforts semblent une fois de plus voués à l’échec comme les précédents accords. On serait mal

avisé d’imputer toute la responsabilité à ceux qui occupent les postes au sein du pouvoir

exécutif. Le montage politique et le contexte institutionnel dans lequel ce mandat est exercé

ne sont surtout pas à négliger. Beaucoup de voix s’étaient levées pour les dénoncer. Elles

n’ont pas été entendues. Le diagnostic que nous avons dressé plus haut est clair : reprendre le

même modèle dans les mêmes conditions reproduira nécessairement le même résultat. Il faut

donc faire autre chose. Oui, mais quoi ? Deux documents publiés à peu près au même moment

cette semaine confirment cette sombre inquiétude de la société en présentant deux modalités

différentes pour une sortie de crise :

a) La note publique intitulée « Réflexions du Dr. Menard » de la « Force

Louverturienne Réformiste (FLR) » ;

b) Le pladoyer pour l’adoption d’une nouvelle Constitution soumis au CPT par le

« Rassemblement pour une Entente Nationale (REN) – Société Civile Organisée ».

Ces deux documents ont reçu une large publicité et leurs contenus représentent un échantillon

assez représentatif de multiples vues exprimées par la plupart des groupes d’initiative sur la

question. La note de la FLR, publiée le 12, fait trois constats : 1) le CPT ne peut plus réaliser

les objectifs de son mandat ; 2) une nouvelle transition doit être envisagée pour reconstruire

l’État avant les élections ; 3) cette dernière doit élaborer un plan de développement qui devra

être financé par des « investissements massifs de la communauté internationale. » Cette

nouvelle transition qui serait le résultat d’une « convention nationale » conduite par le

Protecteur du Citoyen ou un « Comité National de Facilitation » serait dirigée soit par un

membre de la Cour de Cassation, soit un triumvirat présidé un juge de la Cour de Cassation,

soit par un président issu des « parties prenantes ». Dans chacun des cas, il est prévu un

Premier ministre pour diriger le gouvernement. Le REN, dans sa note publiée le jour d’après,

partage l’idée que les défis actuels en matière de stabilité et de prospérité ne peuvent pas être

relevés sans « une réforme constitutionnelle radicale ». Cette réforme doit permettre de régler

la question de déséquilibre des pouvoirs, d’éradiquer la corruption systémique et poser les

bases du développement durable pour un « renouveau démocratique ». Il recommande que le

CPT : 1) désigne la Fédération des Barreaux d’Haïti pour élaborer un avant-projet de nouvelle

constitution dans un délai d’un mois ; 2) mette en place une Assemblée Constituante qui aura

deux mois pour évaluer la proposition ; 3) organise le référendum populaire d’adoption de

cet avant-projet de constitution le 29 mars 2026 ; 4) organiser les élections générales à partir

du mois d’octobre 2026.

Le principal mérite de ces deux propositions est d’avoir globalement systématisé les multiples

réflexions produites par divers groupes de la société ces jours derniers au sujet de la

transition. Elles s’entendent sur un point : l’idée qu’il faut modifier la constitution avant les

élections. Elles ne partagent ni le même diagnostic, ni les mêmes méthodes pour réaliser leurs

objectifs. La FLR insiste sur la mise en place d’une nouvelle transition après avoir établi le

constat de l’auto-révocation du CPT du fait par ce dernier d’avoir « inconsciemment »

rapporté le décret créant le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale Souveraine

(CPCNS) et du Groupe de Travail sur la Constitution, rendant leurs mandats et le sien propre

également inexistants. C’étaient, rappelle-t-elle, avec le rétablissement de la sécurité,

l’éradication des gangs et l’organisation des élections générales, les principales missions qui

justifiaient son existence. Contrairement à la proposition du REN, la FLR ne fixe pas de limite

dans le temps pour sa nouvelle transition. La position du REN est plus pondérée et plus

conservatrice. Sans le dire, cependant, elle suggère que le mandat du CPT soit renouvelé pour

mettre en œuvre la feuille de route actualisée. Elle ne nous dit pas ce qui adviendra du CPT si

pour de multiples raisons, il n’arrive pas à satisfaire une fois de plus, les nouveaux objectifs

qui lui seraient assignés. Il faut rappeler ici que la rédaction et surtout l’adoption d’une

nouvelle constitution ne sont jamais des exercices faciles. Le Chili tente depuis 2019 de

changer sa Constitution de 1980, héritée de l’ère Pinochet. Le travail de la Constituante réunie

pour élaborer le projet a été rejeté par référendum populaire à deux reprises en 2022 et 2024

sur des motifs que le rendu a été jugé tantôt trop à droite, tantôt trop à gauche. De plus, cette

proposition du REN ne prévoit pas la convocation d’un référendum d’opportunité pour

légitimer la démarche par le souverain, ce qui pourra être considéré comme un irritant.

La note du REN, à juste titre, réclame une redéfinition des relations entre l’État, la société

civile et les partis politiques. En ligne avec les complaintes du président Préval, elle reconnait

le caractère conflictogène du régime semi-présidentiel – coexistence d’un Président fort et

d’un Premier ministre issu du Parlement – générateur de crises récurrentes à la tête de

l’exécutif, bloquant l’action publique. Comme celle de la FLR, cette note semble sous-estimer

le rôle négatif que le pullulement des partis politiques faibles ayant libre accès au jeu électoral

et l’absence d’une véritable société civile organisée – qui favorisent la capture de l’État – font

peser sur la stabilité politique et le bien-être des citoyens.

III. Une constitution transitoire pour changer l’histoire

Les expériences du Burkina Faso, avec un jeune et dynamique président qui semble ériger

l’amour de son pays et le respect de ses compatriotes en principe de vie, et du Salvador sont

citées par certains comme exemples à suivre pour lutter contre les gangs et restaurer la dignité

du pays. Il est bon que le pays se donne des références, mais ces deux modèles ne sont pas

reproductibles en contexte haïtien actuel ; il nous manque les conditions institutionnelles pour

rendre cela possible. En démantelant les forces armées d’Haïti, nous avons dénaturé la

République en ouvrant ses flancs à toutes les attaques. En fait nous avons condamné le pays à

l’inexistence – imaginez les Etats-Unis d’Amérique, sans leurs forces armées. Nous avons en

commun avec eux que notre pays ait été fondé par l’armée indigène. Les actions irréfléchies

de nos « leaders politiques » leur ont fait préférer qu’on impose au pays un embargo

commercial brutal au lieu de se mettre d’accord sur une manière responsable et républicaine

d’envisager l’avenir en commun. Dans le même temps, en 1994, de l’autre côté de la

frontière, nos voisins Dominicains confrontés à des problèmes similaires, nous ont donné une

leçon de maturité politique. Leurs leaders ont compris qu’il leur fallait enterrer leurs egos

pour signer l’accord politique qui allait durablement transformer leur pays et leur permettre de

tirer le maximum de profit de l’effondrement du nôtre. C’est une année charnière dans

l’histoire politique et économique moderne de la République Dominicaine, une année qui a

changé positivement le statut du pays. Les engagements politiques qu’ils ont pris cette année-

là leur ont permis de réaliser au cours des trois décennies qui suivent la croissance

économique la plus forte de l’Amérique Centrale et des Caraïbes. Leur PIB per capita en

parité pouvoir d’achat en 2024 vaut plus de 6 fois sa valeur de 1994, alors que le nôtre n’a

même pas doublé entre les deux dates (1.7 fois) [FMI, World Economic Outloook, 2025,

avril]. Cet exemple nous montre, s’il en était besoin, que ce qui est vrai d’un individu l’est

aussi d’une société : on peut en changer la trajectoire.

Les modèles politiques ne sont pas facilement transposables. On peut toutefois s’en inspirer.

L’exemple d’Haïti est la preuve qu’un pays ne peut pas s’en sortir si ses élites ne parviennent

pas à se mettre d’accord sur un modèle qui tienne compte de ses réalités intrinsèques.

C’était l’ambition de la proposition préparée par un groupe d’intellectuels haïtiens en 1993.

Sous la direction de Philippe Rouzier, de regrettée mémoire, ils ont préparé et publié un

manifeste politique pour « sortir le pays du cycle autoritaire et fonder une démocratie

véritablement nationale » intitulé « Mandat pour changer l’histoire : des positions de principe

pour une concertation. » Ce travail a reçu un accueil assez tiède et n’a pas beaucoup été

discuté ni dans la société (université, presse, partis politiques), encore moins dans les

instances de décision. Pourtant les orientations qu’il essayait de tracer restent toujours

d’actualité. Déjà, à l’époque, ce livre avait diagnostiqué que 1) la crise née du coup d’Etat

contre le président Aristide était une crise morale et institutionnelle ; 2) la concertation

nationale ne peut pas être un compromis mou, mais une condition de souveraineté nationale ;

3) le changement durable suppose de relier la morale publique à la gouvernance économique ;

4) l’État doit passer d’une logique d’arbitraire à une logique de médiation ; 5) la société civile

doit se structurer autour d’organisations durables notamment les coopératives et associations

professionnelles. Dans la ligne de la constitution de 1987, cet ouvrage est l’un des premiers

textes à avoir conceptualisé la refondation comme processus collectif et moral, pas seulement

juridique comme on l’a vu.

Cette réflexion qui complète les thèses de Fatton, Etienne et Pierre inspire notre proposition

pour un autre modèle de refondation. Fatton (2007), par exemple, permet de comprendre

pourquoi l’État haïtien échoue continuellement à se moderniser, pourquoi les transitions

reproduisent l’autoritarisme (pouvoir concentré entre les mains d’un seul homme ou d’un petit

groupe), pourquoi la réforme doit être structurelle et graduelle, non textuelle. Ce modèle

proposé plus bas partage cette réflexion. Il part du principe que l’accord du 4 avril 2024 peut

être considéré comme une « petite constitution » ou « constitution de transition ». C’est cet

accord qui organise la source du pouvoir exécutif (CPT) et détermine la procédure de

nomination du gouvernement. Il institue un organe de contrôle (OCAG), fixe un horizon

temporel (deux ans) et proclame des principes de transparence et d’inclusion. C’est ce qui fait

sa force comme instrument pragmatique pour sortir du vide institutionnel immédiat. C’est un

texte normatif qui structure l’ordre politique de transition – sans prétendre à l’architecture

complète d’une constitution définitive. Ses faiblesses sont celles d’un texte qui se contente de

gérer la surface de la crise sans traiter ses racines profondes. Il crée des organes (CPT,

OCAG) sans mécanismes solides de contrôle et de redevabilité ; il institue un exécutif

collégial paralysant ; il n’établit pas de mécanisme anti-capture ou pour contrer le clientélisme

électoral ; il ne contraint pas les partis à s’organiser en coalitions stables autour de lignes

idéologiques claires pour renforcer la gouvernabilité du pays ; il n’arrime pas la sécurité au

calendrier électoral, ce qui rend l’organisation des élections hypothétique si l’espace public

reste sous contrôle des gangs. Pour transformer cette « petite constitution » en un levier de

transition efficace, il faut la compléter par des mécanismes clairs de méritocratie, de

transparence, de décentralisation et de bonne gouvernance, seuls capables de réorienter

durablement l’État haïtien vers l’inclusion et la stabilité.

Ce texte soutient que nous ne pouvons pas revenir au « business as usual », comme s’il ne

s’était rien passé, après toutes les douleurs et les atrocités que ces crises récurrentes ont fait

souffrir au pays. Nous devons prendre le temps de bien planifier afin de gagner du temps dans

la reconstruction de l’État et la restauration de notre dignité nationale. Il s’articule autour de

l’idée que la véritable innovation constitutionnelle pour Haïti consistera à rendre le président

fort non parce qu’il est partout et s’implique dans tout mais parce qu’il est au-dessus de la

mêlée. Parce qu’il joue le rôle d’arbitre constitutionnel en combinant légitimité démocratique

et neutralité exécutive en vue de protéger les intérêts les plus divers de l’ensemble du corps

social et prémunir l’État contre la capture. Le projet de transition préconisé appelle désormais

une stabilité non par un présidentialisme renforcé comme beaucoup le réclament mais par un

réagencement des compétences à la tête de l’exécutif (président custode ou gardien/garant,

chargé d’assurer la continuité, la modération et la légalité du système politique), mais aussi

une restructuration de la société productive autour d’un réseau coopératif dense. Ces

structures, fondées sur la solidarité et la responsabilité partagée, permettront d’intégrer les

citoyens dans un cadre où leurs préoccupations locales seraient entendues, traduites et suivies

d’effets dans les décisions publiques. En reliant la stabilité institutionnelle, la représentativité

politique et la participation économique, le « modèle de capitalisme coopératif » devient la clé

de voûte d’un projet de développement réellement inclusif et durable pour Haïti. Il vise à

formaliser la coopération entre les citoyens, les territoires et les institutions en promouvant la

coopérative comme un mécanisme structurant de la société civile. Elle est appelée à

transformer le mode d’organisation de la participation citoyenne et de la production en

redistribuant le capital. Les coopératives – agricoles, financières, éducatives, artisanales,

technologiques ou du logement – sont appelées à devenir des instruments de gouvernance

démocratique c’est-à-dire des espaces où les citoyens apprennent à gérer collectivement des

biens communs, à rendre des comptes, à articuler leurs besoins avec les politiques publiques

et à défendre leurs intérêts de manière apaisée.

Une constitution transitoire longue pour en finir avec les transitions

Les raisons qui justifient un changement de constitution sont nombreuses. Certaines parmi les

plus importantes sont présentées dans ce texte. Le mandat du CPT arrive à son terme dans

quatre mois et il serait plus qu’irresponsable de ne pas préparer la passation du pouvoir à un

gouvernement élu. L’adoption d’une constitution définitive peut être un processus long

comme on l’a vu avec le cas du Chili. Les coûts économiques, sociaux, politiques de ces

périodes de confusion politique répétées sont difficilement imaginables – imaginez les effets

des retards accumulés par plusieurs générations d’enfants et d’adolescents exposés à toutes les

violences et interdits de se former comme ils le méritent. C’est toute la société qui en subit les

conséquences. La période que nous vivons actuellement appelle au réveil citoyen pour faire

autre chose et surtout pour le faire autrement.

Ce document prétend qu’il est possible de réaliser de belles et bonnes élections

présidentielles, législatives et locales au cours des dix prochains mois dans le cadre de

l’accompagnement de l’OEA tel que décrit dans sa « Feuille de Route de Juin dernier ».

L’adoption d’une constitution de transition sur le modèle de l’accord du 4 avril permettra de

gagner du temps et éviter de continuer à faire n’importe quoi. L’idée est de le transformer en

y insérant des garde-fous : un président-custode au-dessus de la mêlée (garant de la stabilité

institutionnelle), des coalitions obligatoires des partis, remboursement des dépenses

d’élections pour toute coalition qui réalise au moins 10% des suffrages exprimés au niveau

national, option préférentielle pour articuler le développement économique et social avec

celui des coopératives, mettre l’école et les enfants au cœur du projet avec un vaste

programme de cantines scolaires subventionnées, élection des gouverneurs de département à

partir d’un système de verrous, reddition des comptes trois fois par année, etc.

Le concept de constitution de transition n’est pas nouveau et est bien documenté dans la

littérature comparée sur les transitions politiques, les processus constituants et les régimes

intérimaires post-crise. Des expériences similaires ont été faites en Pologne (1992-1997),

Afrique du Sud (1993-1996), mais également au Kenya, au Soudan, en Afghanistan. A chaque

fois, les constitutions transitoires ont permis d’éviter la rupture brutale et de tester des

arrangements institutionnels avant consolidation (Garlicki, L., The So-Called “Small

Constitution” of 1992 in Poland, 1994 ; Klug, H., Constituting Democracy: Law, Globalism,

and South Africa’s Political Reconstruction., 2000 ; Widner, J., Constitution Writing in Post-

Conflict Settings: An Overview, 2008).

De manière spécifique la proposition de refondation implique une démarche graduelle

commençant par l’adoption d’une constitution transitoire qui permettra de tester le modèle

pendant cinq ans avant d’élaborer une constitution définitive. Cette proposition s’articule

autour de six idées-forces :

1 Réagencer le pouvoir exécutif autour d’un « Président custode » et un Premier

ministre et un gouvernement de coalition, responsables devant le parlement en vue

d’institutionnaliser la stabilité politique. Cela implique que la censure doit être

constructive, c’est-à-dire que le Cabinet ne tombera que si le Parlement élise le même

jour un successeur (culture de coalition). Les membres du parlement seront élus sur

la base d’élections nationales. Le président serait élu par un « collège électoral (CE) »

large (735 membres) représentant l’ensemble des communes de la République à

raison de quatre chacune (2 femmes + 2 hommes), les représentants de la diaspora, les

corps organisés de la société civile telles que les institutions religieuses, les

universités, les associations socioprofessionnelles, de jeunesse, de femmes, de

paysans, les syndicats, etc. Les représentants locaux du CE seront choisis dans le

cadre d’élections locales décentralisées qui peuvent être organisées plus facilement et

à coûts réduits en même temps que les élections législatives et communales.

L’élection présidentielle coutera presque rien ni à la société ni aux candidats, ce qui

permettra au président élu de s’affranchir des influences de groupes d’intérêts

particuliers. Il peut être un homme/femme politique, capitaine d’industrie,

responsable d’université, juge de la Cour de cassation, représentant de la société

civile. Il n’est pas représentant de partis politiques. Il est âgé de 45 ans révolus et est

choisi uniquement sur la base de critères méritocratiques forts (éducation, expérience

professionnelle de haut niveau, probité, service à la communauté, etc.). Il est élu une

seule fois et n’est pas rééligible. Il n’est pas chef de gouvernement : il incarne l’unité

nationale, veille au respect de la Constitution ; il saisit la Cour Constitutionnelle,

adresse un message annuel à la nation ; assure la médiation entre les pouvoirs en cas

de crise ; il ratifie les nominations issues des procédures pluralistes (Premier ministre

issu de la majorité parlementaire, gouverneurs, juges, autorités de régulation), mais ne

nomme pas. Il s’assure seulement de la conformité avec la Constitution. Son élection

par un collège agrégatif (territoires, secteurs socio-professionnels, milieux

académiques/cultuels, diaspora) dé-plébiscite la fonction et recherche le consensus. Il

est un arbitre symbolique, non un acteur partisan, le gardien de la continuité

constitutionnelle. Il dispose de pouvoirs de veto mais ces derniers doivent être

exceptionnels, encadrés et motivés, afin d’éviter tout retour au présidentialisme

autoritaire. Il ne peut les opposer qu’en cas de : 1) violation manifeste de la

Constitution ; 2) atteinte grave à la séparation des pouvoirs ou à l’État de droit ; 3)

menace grave à la sécurité nationale ou à la stabilité du régime. Le renvoi du

gouvernement ne peut-être qu’un ultime recours et réservé à des situations de crise

institutionnelle majeure. C’est un arbitre de la légalité, non un acteur de la politique

— inspiré du modèle portugais mais adapté à la fragilité institutionnelle haïtienne. Il

est la clef de voute morale du système capable de contenir les passions sans diriger le

gouvernement. Comme l’écrit Daniel Elazar (1991) : « la stabilité constitutionnelle ne

vient pas de la neutralisation du politique, mais de la ritualisation de ses conflits dans

un cadre institutionnel prévisible. » Le Président custode, élu par les corps

intermédiaires, incarne précisément ce rituel : un point de convergence civique au-

dessus de la mêlée.

2 Décentraliser la compétence et la transparence par la mise en place d’un triple verrou

(assemblées départementales→ Premier ministre → Président custode) pour les

nominations des gouverneurs départementaux, et constitutionnaliser le bloc

d’intégrité publique (Cour des Comptes, ULCC, CNMP, Protecteur du Citoyen,

Tables Sectorielles). L’assemblée des maires d’un département pourra être considérée

comme assemblée parlementaire locale, pour exercer le contrôle politique et

budgétaire sur le gouverneur, tandis les maires sont contrôlés par l’assemblée

municipale. Cette démarche d’institutionnaliser la décentralisation permet aux

gouverneurs départementaux et leurs adjoints (qu’ils nomment au niveau des

arrondissements en consultation avec les élus locaux) de jouer un rôle clef dans la

gouvernance sécuritaire et économique nationale. Cela renforcerait la légitimité

démocratique, la transparence, et la cohérence du développement territorial. Une

Commission d’économistes et de fiscalistes expérimentés pourra être mise en place

pour revisiter les lois fiscales et la mobilisation des moyens pour financer le budget

national dont la structure sera complètement repensée. Les gouverneurs sont

responsables de piloter le développement de leur département en cohérence avec un

plan de développement national de trente ans (révisable chaque cinq ans), c’est-à-dire

sans créer de concurrence anarchique avec le pouvoir central (subsidiarité). Le

système doit être conçu de sorte qu’aucun gouverneur ne puisse devenir un « baron

régional incontrôlable ». Il est ancré localement mais responsable devant l’ensemble

institutionnel (équilibre vertical) ». En aucun cas, il ne peut se retrouver en rivalité

frontale avec le président (figure garantissant la stabilité nationale). Il sera désigné sur

une liste courte de trois candidats choisis par les assemblées départementales et les

organisations économiques et sociales locales sur la base de critères méritocratiques

forts (éducation, expérience professionnelle, probité, service à la communauté). Les

dossiers des candidats seront publics comme pour le président et le Premier ministre.

3 Décréter l’éducation comme la locomotive du développement national en inscrivant

la primauté éducative dans la Constitution. Ce faisant l’éducation de qualité ne sera

plus un slogan politique mais un engagement citoyen à la transformer en pilier

essentiel de la prospérité, de la paix et de la justice. Cela impliquera de revisiter les

curricula, les infrastructures, le statut enseignant, l’assurance médicale pour

l’ensemble des élèves et de lancer un vaste programme national de cantines scolaires

appuyé essentiellement sur les productions locales. Un modèle de financement

approprié devra accompagner ce programme.

4 Promouvoir un « capitalisme coopératif » en désignant les coopératives économiques

locales comme acteurs stratégiques de développement. Ce modèle peut agir comme

un levier puissant pour articuler les grandes orientations constitutionnelles (droits

sociaux, plan de développement, institutions technocratiques) et les réalités

économiques et sociales du pays (morcellement foncier, pauvreté rurale,

fragmentation des acteurs). Dans l’agriculture par exemple, cela pourra impliquer de

faire du remembrement foncier par capitalisation : les paysans regroupent leurs petits

lopins dans un « fonds commun » (coopérative, société agricole) autour d’association

tripartite : Etat + paysans + investisseurs privés qui permet de faire la mise en valeur

collective (irrigation, infrastructure, mécanisation, agro-industrie). Cette politique

peut être un gage de stabilité et d’inclusion par l’introduction de l’emploi formel dans

la paysannerie, ce qui sera de nature à favoriser un ancrage territorial stable où la

richesse est partagée et non concentrée. Quand les paysans sont intégrés dans des

initiatives qui valorisent leurs actifs fonciers et leur garantissent des emplois stables et

durables, ils seront moins vulnérables au recrutement dans les gangs et mouvements

violents. Cela impliquera la mise en place d’un certain nombre de mécanismes

institutionnels comme : un Conseil national de développement et de l’Innovation pour

étudier, valider et accompagner les projets pilotes ; un Conseil Fiscal Indépendant

pour s’assurer que les subventions et les crédits sont soutenables. Ils ‘s’ajouteront à

l’Office de Management et de Ressources Humaines (OMRH) qui relève du Bureau

du Premier Ministre et qui veille à ce que les critères de compétences soient

strictement respectés dans le recrutement du personnel de l’Etat sur l’ensemble du

territoire. Des projets de Zones Franches Commerciales et Agroindustrielles et des

Micro-parcs Industriels peuvent être promus dans les différents départements en

fonction de leur vocation propre pour faciliter la remontée des filières par la réduction

du coût des intrants (engrais, machines, semences, emballages à tarif préférentiels) et

des coûts de transaction divers qui plombent l’initiative privée locale. Ces initiatives

visent à faciliter les transformations locales, et les exportations compétitives :

certification qualité, logistique facilitée pour les exportations des produits agricoles et

agroindustriels, et à réduire la dépendance locale des produits importés pour la

satisfaction des besoins de base les plus divers.

5 Renforcer la culture civique et la recherche scientifique en soutenant la création d’un

réseau d’instituts interuniversitaires de recherche sur le développement économique et

social, la gouvernance et les transitions, etc., en vue de faciliter le suivi compétent et

citoyen des réformes. Des moyens incitatifs devront être mobilisés pour intéresser un

pourcentage significatif de nos chercheurs universitaires expatriés et des étrangers qui

le souhaitent à travailler directement avec nos institutions d’enseignement supérieur

orientées vers la recherche.

6 A la fin de la troisième année de transition, convoquer une Assemblée constituante

pour travailler sur le projet de la nouvelle Constitution définitive. Cette démarche

graduelle permet que la Constitution transitoire devienne l’école de la République

refondée en renforçant la confiance publique et évitant les erreurs du passé. Ainsi, les

réformes sont testées avant d’être inscrites dans le texte final. Elle crée une culture

constitutionnelle où les citoyens apprennent durant la transition à débattre et à

contrôler leurs institutions. Elle transforme une phase de crise en processus

d’apprentissage collectif, au terme duquel la Constitution définitive émerge non d’un

compromis de sommet, mais d’une expérience vécue et consolidée par la société

entière.

Conclusion

Nous sommes en plein dans une transition qui dure depuis 51 mois – presque l’équivalent

d’un mandat présidentiel régulier. Elle s’est donnée, de fait, sa propre “constitution”, sous la

forme d’un document d’accord entre groupes politiques. Une abondante littérature est

produite par des auteurs haïtiens et étrangers pour tenter d’en établir les déterminants

structurels. Cette littérature recense comme principaux facteurs : le semi-présidentialisme

conflictuel, la collusion entre l’état prédateur et l’oligarchie, les ingérences étrangères, le

clientélisme et construction électorale personnalisée, la faiblesse des partis politiques,

l’inégalité et la pauvreté massive et la faiblesse de la société civile. Il existe peu d’études

quantitatives robustes pour tester les hypothèses causales de cette instabilité haïtienne. Les

données sur Haïti sont fragmentaires et lacunaires et ne permettent pas d’établir le poids

relatif de ces différents facteurs. En tout état de cause, certains facteurs reviennent souvent et

sont rarement pris en compte dans les stratégies de sorties de crise à l’exception de celui

relatif à l’agencement du pouvoir à la tête de l’exécutif. Ce texte soutient que pour sortir

durablement des transitions politiques récurrentes il faut concevoir un modèle d’agencement

de l’ensemble institutionnel qui neutralise les effets de tous ces déterminants identifiés dans la

littérature simultanément. Il recommande de remplacer la logique de rupture par une logique

d’apprentissage, la compétition anarchique par la coopération encadrée, la capture

oligarchique et le capitalisme spéculatif par un capitalisme coopératif et inclusif

territorialement. Il postule que Haïti ne sortira pas du cycle des transitions en écrivant une

Constitution de plus, mais en instituant une méthode : celle du changement graduel, du

contrôle citoyen et de la construction par expérimentation. Le défi n’est pas de rédiger un

texte parfait, mais de construire un contexte durable où la Constitution devient le reflet d’une

société qui apprend, s’organise et se gouverne. Dans cet esprit, la démarche que nous

proposons n’est pas une incantation ; c’est une pédagogie de la responsabilité. Elle organise

notre capacité à voir loin et à agir maintenant : un Président-custode provenant d’élections

non polarisantes qui élève la conscience publique et inspire l’ensemble de la nation, un

gouvernement responsable qui rend des comptes, des partis qui s’agrègent avant le vote pour

bâtir des majorités stables, un plan national à 30 ans dont l’animation sur le territoire est

assurée par des gouverneurs départementaux autonomes mais en lien constant avec le

gouvernement central et le peuple. Sans cela, l’histoire, au lieu d’être une méthode qui nous

aide à réfléchir de manière critique sur les problèmes de notre temps comme Hegel

l’entendait, continuera d’être une cascade d’évènements malheureux qui se répèteront encore

et encore.

Pour aller plus loin :

Acemoglu, D, et Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity,

and Poverty. New York: Crown

Banque mondiale (2022). Haiti: Social Resilience and Institutional Fragility. Washington,

D.C.: World Bank.

Boix, C. et Stokes, S. (2003. “Endogenous Democratization.” World Politics 55(4): 517–549.

Buchanan, J. M. (1990). The Domain of Constitutional Economics. Constitutional Political

Economy, 1(1), 1–18.

Cheney, G. (1999). Values at Work: Employee Participation Meets Market Pressure at

Mondragon. Cornell University Press.

Chéry, F. G. (2005). Société, économie et politique en Haïti. La crise permanente. Editions

des Antilles, septembre, Port-au-Prince, Haïti.

Dubois, L. (2021). Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Belknap

Press.

Dubois, L. (2012). Haiti: The Aftershocks of History. Metropolitan Books.

Dumas, P.R (1997). La Transition d’Haïti vers la Démocratie de 1986 à 1996.

Dumas, P.R. (2008). Cette transition qui n’en finit pas. Le premier mandat du Président René

Préval (7 Février 1996-7 Février 2001).

Dumas, P.R. (2008). Cette transition qui n’en finit pas. Aristide II ou Trois Ans de

Kidnapping (7 Février 2001- 7 Février 2004). Première partie.

Elazar, D. J. (1991). Exploring Federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press.

Elkins, Z., Ginsburg, T., Melton, J (2009). The Endurance of National Constitutions.

Cambridge University Press.

Etienne, S.P (2018). L’énigme haïtienne – Echec de l’Etat moderne en Haïti, Mémoire

d’Encrier et Presses de l’Université de Montréal

Etienne, S.P. (2007). Haiti : L’invasion des ONG. CIDIHCA

Fatton, R. (2002). Haiti’s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy.

Boulder: Lynne Rienner.

Fatton, R. (2007) The roots of Haitian Despotism. Lynne Rienner Publishers

Finer, S.E.; Bogdanor, V., Rudden, B. (1995). Comparing Constitutions. Oxford University

Press

Garlicki, L. (1994). “The So-Called ‘Small Constitution’ of 1992 in Poland.” Review of

Central and East European Law, 20(2), 149–161.

Gauri, V. & Brinks, D. M. (eds.) (2008). Courting Social Justice: Judicial Enforcement of

Social and Economic Rights in the Developing World. Cambridge University Press

Hector, C (1991). Une quête du politique, Editions du CIDIHCA / Henri Deschamps.

Hurbon, L. (1996). Les transitions démocratiques, Actes du colloque de Port-au-Prince, Haïti,

Syros.

Kivland, C. (2020). Street Sovereigns: Young Men and the Makeshift State in Urban Haiti.

Cornell University Press.

Klug, H. (2000). Constituting Democracy: Law, Globalism, and South Africa’s Political

Reconstruction. Cambridge University Press.

Landau, D. (2012). “The Reality of Social Rights Enforcement.” Harvard International Law

Journal, 53(1): 189–247

Maguire, Robert (2018). Haiti After the Earthquake: Leadership, Politics, and the Challenge

of Reconstruction

Mainwaring, Scott & Scully, Timothy, éd. (1995). Building Democratic Institutions: Party

Systems in Latin America. Standford University Press

Manigat, L. F. (2009). Crise haïtienne contemporaine, Collection du Chudac..

Negretto, G. L., & Sanchez-Talanquer, M. (2021). Constitutional Origins and Liberal

Democracy: A Global Analysis, 1900–2015. The American Political Science

Review, 115(2), 522-536. https://doi.org/10.1017/S0003055420001069

North, D., Wallis, J. et Weingast B. (2009. Violence and Social Orders: A Conceptual

Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge

University Press.

Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Science

Review 87(3): 567–576.

Pareto, Vilfredo. (1917-1919). Traité de sociologie générale. Lausanne : Payot.

Péan, L (2007). Haïti : Economie Politique de la Corruption – L’ensauvagement macoute et

ses conséquences (1957 – 1990), tome IV, Maisonneuve et Larose, Paris.

Péan, L (2006). Haïti : Economie Politique de la Corruption – Le Saccage (1915 – 1956), tome

II, Maisonneuve et Larose, Paris, 2006.

Péan, L (2005). Haïti : Economie Politique de la Corruption – L’Etat Marron (1871 – 1915),

tome II, Maisonneuve et Larose, Paris.

Péan, L (2003). Haïti : Economie Politique de la Corruption, tome 1, Maisonneuve et Larose,

Paris, 2003.

Pierre, L. N. (2007). Haïti : les recherches en sciences sociales et les mutations

sociopolitiques et économiques. Paris : L’Harmattan.

Restakis, J. (2010). Humanizing the Economy: Cooperatives in the Age of Capital. Gabriola

Island: New Society Publishers.

Rouzier, P. (1989). En deux ans comme en deux siècles. Les Editions du CIDIHCA / Editions

Henri Deschamps.

Sprague, J. (2012). Paramilitarism and the Assault on Democracy in Haiti. NYU Press.

Sunstein, C. R. (2004). Designing Democracy: What Constitutions Do. Oxford University

Press.

Toussaint, H. (2015). Le courage d’habiter Haïti au XXIe siècle. La vocation de

l’universitaire haïtien. Imprimerie Henri Deschamps, 2e

trimestre.

Turnier, A. (1989). Quand la Nation demande des comptes, Le Natal, Port-au-Prince.

Widner, J. (2008). “Constitution Writing in Post-Conflict Settings: An Overview.” William &

Mary Law Review, 49(4), 1513–1540.

Williamson, O. E. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Free Press.

Zamagni, S. (2012). Cooperative Enterprise: Facing the Challenge of Globalization. Edward

Elgar Publishing.

1 USIP (2024), What a Transitional Government in Haiti Will Require to Succeed, à usip.org

2

Interview donnée par des acteurs de la société civile haïtienne intitulée « Haiti : Civil society must get involved

because political actors cannot find a solution to our problems » (2002), disponible sur la plateforme de

CIVICUS à civicus.org

3 The International Institute for Democracy and Electoral Assistance: idea.org

4 Center for Strategic and International Studies, csis.org

5

International Crisis Group, crisisgroup.org

6 Le président Manigat a été le seul à avoir considéré ce dossier avec l’importance qu’il mérite. Il avait créé un

ministère des coopératives et du développement communautaire. Son mandat de trois mois ne lui avait pas laissé le temps de montrer ce qui était possible de faire avec une telle institution.