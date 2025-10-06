The Dominican Republic is deporting nearly 500 Haitians this Sunday, including several young people who were participating in Tony Mix’s program

Jusqu’à 17 h 49, nous ne disposions pas encore de détails indiquant si ces personnes avaient réellement réussi à effectuer des expulsions comme le journaliste l’avait annoncé.

C’est à l’initiative d’un groupe de personnalités actives sur les réseaux sociaux, mené par « Minel Best » et « Janm Sot Ba », qu’une vaste campagne de boycott a été lancée au sein de la diaspora, consistant à appeler les services d’immigration des pays où se tiennent des événements culturels haïtiens pour venir arrêter les Haïtiens sans papiers.

L’objectif du groupe est de dire à leurs compatriotes de ne pas aller se divertir pendant que Haïti traverse de graves problèmes.

