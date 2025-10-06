Plusieurs diplomates haïtiens accrédités aux États-Unis seront déclarés persona non grata?

Echojounal:

Le gouvernement américain exige le départ de plusieurs diplomates haïtiens accrédités aux États-Unis dans le plus bref délai possible.

Selon le département d’état americain, ces diplomates sont en poste depuis plus de dix ans, ceux qui constituent une violation grave et prolongée des principes de la Convention de Vienne.

Le gouvernement défacto doit agir dans environ un mois, sinon, ces diplomates haïtiens seront déclarés persona non grata, prévient les autorités americain dans une lettre adresser au gouvernement haitien via son ministère des affaires étrangères

Selon les infos, ces diplomates sont impliqués dans des cas de malversation et de corruption, plusieurs d’entre eux ont plus de vingt ans en poste et ont changé de nationalité.