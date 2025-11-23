Haïti : Sunrise Airways suspend ses vols à Port‑au‑Prince après un tir sur un avion

Ce dimanche 23 novembre 2025, Sunrise Airways a annoncé la suspension immédiate de tous ses vols à l’arrivée et au départ de Port‑au‑Prince. La décision intervient après qu’un de ses avions, sur le point de décoller pour les Cayes, ait été touché par balle sur le tarmac de l’aéroport Guy Malary. La compagnie cite des raisons de sécurité pour ses passagers et équipages et précise que les vols resteront suspendus jusqu’à nouvel ordre. #InfoFiable