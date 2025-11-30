SPNH-17 juge « Catastrophique » le bilan des 100 premiers jours du DG de la PNH

Presslakay

Le Syndicat de la Police Nationale d’Haïti, appelé aussi SPNH-17, a jugé « catastrophique » le bilan des 100 premiers jours du Directeur Général par intérim de la Police Nationale d’Haïti, André Jonas Vladimir Paraison.

Lors d’une conférence de presse vendredi le Directeur Général par intérim de la Police Nationale d’Haïti, Jonas Vladimir Paraison a présenté le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de l’institution policière. Si le numéro un de la PNH est resté prudent quant à la divulgation des chiffres, il s’est toutefois montré optimiste en évoquant des avancées dans la lutte contre les gangs armés qui terrorisent quotidiennement la population haïtienne.

Quelques heures après la présentation du bilan, le Syndicat de la Police Nationale d’Haïti, appelé aussi SPNH-17, a jugé ce dernier « catastrophique », indiquant que durant la période plusieurs policiers ont été tués.

« Après 100 jours du DG Paraison, le bilan est catastrophique : 17 policiers, 2 enlevés, 1 disparu. Un drone suicide a tué deux agents de l’ordre et huit autres en sont sortis blessés » a indiqué l’organisme syndicale de l’institution policière.

Parallèlement, le SPNH-17 a souligné que les actes d’enlèvement ont augmenté dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince depuis l’arrivée du DG Paraison à la tête de la Police Nationale d’Haïti.

« Plus de 15 enlèvements à Delmas » a-t-il soutenu.

En ce qui concerne les dernières opérations anti-gangs menées par l’institution policière, appelée à rétablir la sécurité, l’organisme syndicale a attesté l’échec de plusieurs interventions notamment à la commune de la Croix-des-Bouquets, où les forces de l’ordre avaient récemment perdu un hélicoptère.

« Les bandits ont repris possession de la mer ainsi que plusieurs communes du département de l’Artibonite. Pendant ce temps, plus d’une cinquantaine de policiers ont été mutés, contraints de passer par le couloir de la moir pour aller travailler » a ajouté le SPNH-17.

Par ailleurs, l’organisation syndicale au sein de la Police Nationale d’Haïti a plaidé en faveur d’une planification stratégique, un leadership honnête et le respect des policiers pour que l’institution policière puisse continuer à mener à bien son travail dans ce contexte marqué par l’aggravation de la crise sécuritaire.

À noter que lors de son intervention en présence de la presse dans le cadre de sa présentation du bilan de ses 100 premiers jours à la tête de l’institution policière, le Directeur Général par intérim, André Jonas Vladimir Paraison a soutenu que durant la période mentionnée plusieurs opérations musclées ont été menées au centre-ville de Port-au-Prince, sur le site de Téléco à Kenscoff, au pied du Morne à Cabris, à Mirebalais, entre autres.

Lors de sa prise de parole, le numéro un de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a réaffirmé sa détermination à poursuivre les opérations musclées afin de permettre aux personnes déplacées internes de retourner chez eux en toute sécurité. Le DG Paraison a également sollicité la collaboration des médias afin de rassurer la population quant aux efforts déployés pour mettre les gangs hors d’état de nuire.