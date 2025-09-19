Scandale financier présumé à l’ISPAN : La FJKL saisit l’ULCC pour détournement de fonds publics

Zantraysnews

Dans une correspondance adressée au Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), Me Hans Jacques Ludwig Joseph, la Fondasyon Je Klere (FJKL), par le biais de sa Directrice Exécutive, Marie Volène Gilles, alerte sur un cas présumé de détournement massif de fonds publics impliquant l’Institut de Sauvetage du Patrimoine National (ISPAN) et plusieurs hauts responsables de l’État.

Au cœur de ce scandale, un projet intitulé « Aménagement, Restauration et Protection de Sites Patrimoniaux », conçu en juin 2025 par l’Unité d’Études et de Programmation (UEP) de l’ISPAN. Le projet, financé à hauteur de 675 millions de gourdes pour l’exercice fiscal 2024-2025, vise à renforcer et préserver plusieurs sites historiques du pays, dont Fort Jacques, Fort Alexandre, la maison d’Anténor Firmin, le Fort Saint-Joseph et la prison civile de Jacmel.

Des millions déjà détournés avant même le début des travaux

Ce qui choque la FJKL, c’est que 8,4 millions de gourdes ont déjà été décaissées avant même le lancement effectif des travaux, sous forme de cartes de débit individuelles, prétendument pour des « frais de gestion ». Parmi les bénéficiaires de ces sommes figurent :

Patrick DELATOUR , Ministre de la Culture : 1,600,000 Gdes

, Ministre de la Culture : 1,600,000 Gdes Jean Patrick DURANTIS , Directeur Général : 1,450,000 Gdes

, Directeur Général : 1,450,000 Gdes Elit COLAS , Directeur du Projet : 1,300,000 Gdes

, Directeur du Projet : 1,300,000 Gdes Jean Laury LUC , Directeur Administratif : 1,250,000 Gdes

, Directeur Administratif : 1,250,000 Gdes Gayvarah Edson LUC , Directeur au Ministère de la Communication : 1,100,000 Gdes

, Directeur au Ministère de la Communication : 1,100,000 Gdes Benton FUSTACHE , Directeur Administratif : 850,000 Gdes

, Directeur Administratif : 850,000 Gdes Ariand LAMOUR, Directeur Administratif Adjoint : 850,000 Gdes

Des questions sans réponses

La FJKL s’interroge : ces fonctionnaires, déjà rémunérés par l’État et détenteurs de cartes de débit mensuellement approvisionnées, peuvent-ils légalement percevoir des primes supplémentaires via une seconde carte financée par un projet public ? Quelle est la légitimité de l’implication directe du Ministre de la Culture ou de cadres du Ministère de la Communication dans un projet relevant exclusivement de l’ISPAN ?

L’organisation redoute que ces montants versés ne soient que la partie visible d’un détournement plus vaste, menaçant l’exécution effective du projet et la sauvegarde des sites historiques visés.

« C’est du vol », dénonce la FJKL

La lettre de la FJKL est sans détour : « Plaqué détournement de fonds publics, c’est du vol. Comment peut-on tolérer de telles pratiques dans une société où les instituteurs, professeurs, infirmières sont en grève pour arriérés de salaires, et les policiers en mission ne touchent même pas leurs primes de risque depuis des mois ? »

Face à la gravité des accusations, la FJKL demande l’intervention urgente de l’ULCC pour faire toute la lumière sur ce dossier, identifier les responsables et, le cas échéant, recommander des sanctions administratives et pénales.

En attendant une réponse

Au moment de la rédaction de cet article, l’ULCC n’avait pas encore officiellement réagi à la requête de la FJKL. Toutefois, l’affaire pourrait raviver le débat sur la gestion opaque des fonds publics et la lutte contre la corruption au sein des institutions étatiques en Haïti.

