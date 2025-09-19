Haïti : Les États-Unis renforcent leur collaboration avec Haïti pour lutter contre le trafic d’armes

L’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a annoncé ce vendredi que les services d’enquête de la sécurité intérieure américaine ont saisi, pour l’année 2025 seulement, plus de 23 000 armes et une importante quantité de stupéfiants destinés à Haïti. Ces marchandises illicites, dont la valeur dépasse un million de dollars américains, ont été interceptées dans le cadre des efforts continus déployés par les autorités américaines pour freiner le flux d’armes vers le territoire haïtien.

Les États-Unis réaffirment leur engagement à collaborer étroitement avec les autorités haïtiennes afin de lutter contre le trafic d’armes, de munitions et de drogues. Cette coopération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité régionale, limiter la violence armée en Haïti et soutenir les institutions locales dans le cadre de leurs missions de contrôle et de surveillance.

Cette déclaration intervient dans un contexte délicat, alors que les autorités haïtiennes viennent de nommer à la tête de l’Administration Générale des Douanes (AGD) une personne faisant l’objet de poursuites judiciaires pour trafic d’armes et de munitions, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, fraude et évasion fiscale. Cette situation soulève des inquiétudes quant à la volonté politique et à la capacité réelle de l’État haïtien à assainir les institutions clés impliquées dans la lutte contre les flux illicites.

Haitichannelnetwork.