République dominicaine : les vols commerciaux reprendront le 30 mai après des mois de suspension

Les vols commerciaux de passagers et de fret entre Haïti et la République dominicaine reprendront à partir du 30 mai via l’aéroport international du Cap-Haïtien, selon une annonce des autorités haïtiennes jeudi.

Le ministère haïtien des Affaires étrangères a indiqué que les autorités dominicaines de l’aviation civile avaient confirmé la reprise des opérations aériennes entre les deux pays, après plusieurs mois de perturbations liées aux tensions sécuritaires et diplomatiques dans la région.

Cette reprise concerne les liaisons commerciales de passagers ainsi que le transport de marchandises, un secteur affecté ces derniers mois par les restrictions de circulation et la détérioration des relations bilatérales.

Les autorités haïtiennes estiment que cette décision pourrait contribuer à faciliter les déplacements entre les deux pays voisins et à relancer certains échanges économiques dans le nord d’Haïti, où le Cap-Haïtien joue un rôle stratégique.

Cette évolution intervient quelques semaines après la reprise, le 17 avril, des discussions bilatérales entre responsables haïtiens et dominicains sur plusieurs dossiers d’intérêt commun, notamment la sécurité, la migration et les échanges transfrontaliers.

Les relations entre Port-au-Prince et la Dominicanie ont connu plusieurs périodes de tension ces dernières années, sur fond de crise sécuritaire en Haïti et de différends liés à la gestion de la frontière commune.