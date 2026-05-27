Haïti élu à la vice-présidence du Conseil exécutif à Genève 

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Haïti a été élu à la vice-présidence du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, a annoncé le gouvernement, dans une étape qualifiée de reconnaissance de la place du pays dans les grandes orientations de la santé mondiale.

GENÈVE, 26 mai 2026 (Presslakay) — La République d’Haïti, représentée par le ministre de la Santé publique et de la Population, Bertrand Sinal, a été élue à la vice-présidence du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a annoncé lundi le gouvernement haïtien dans un communiqué.

L’élection est intervenue à l’occasion de la 159e session du Conseil exécutif, tenue les 25 et 26 mai 2026 à Genève, dans la foulée de la 79e Assemblée mondiale de la santé. Composé de 34 États membres techniquement qualifiés dans le domaine de la santé, le Conseil est chargé de mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée mondiale de la santé et de définir l’orientation stratégique de l’OMS.

Haïti siège pour la première fois au Conseil exécutif depuis son élection en mai 2025, pour un mandat de trois ans (2025-2028). L’accession du pays à la vice-présidence du Conseil constitue, selon le communiqué officiel, « une reconnaissance de la place d’Haïti dans les grandes discussions sur la santé mondiale » et un rappel qu’« aucun pays, même confronté à de profondes vulnérabilités, ne doit être exclu des espaces de décision ».

Conduite par le ministre Bertrand Sinal, la délégation haïtienne a accueilli cette désignation « avec humilité, responsabilité et détermination », selon les termes du communiqué. Le gouvernement s’est engagé à porter, au sein de l’instance, « une voix en faveur d’une santé mondiale plus équitable, plus humaine et davantage connectée aux réalités des populations ».

Cette élection intervient alors qu’Haïti fait face à une crise sanitaire majeure, marquée par la fermeture d’une partie des hôpitaux de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en raison de l’insécurité, des déplacements massifs de population et l’interruption d’une partie des financements internationaux dédiés à la santé, notamment dans la lutte contre le VIH.

Le Gouvernement de la République d’Haïti a remercié les États membres pour la confiance accordée et réaffirmé son engagement à contribuer activement aux travaux de l’OMS en faveur du renforcement des systèmes de santé, en particulier dans les pays en situation de fragilité.