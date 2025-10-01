Pour une raison ou une autre, le nouveau DGPNH, V. Paraison, et ses principaux collaborateurs ont bloqué l’achèvement d’un contrat prévoyant l’acheminement par avion de palettes de munitions indispensables en Haïti par AMERIJET.

Des représentants locaux du fournisseur agréé par le Département d’État se sont rendus au bureau de la DGPNH Paraison lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine dernière, passant environ quatre heures par jour à attendre leur arrivée. Nous savons que certains tentent de voler les futurs contrats de la PNH, notamment les agissements criminels d’employés de l’INL sous contrat avec l’ambassade américaine, mais les munitions concernées sont couvertes par un contrat déjà partiellement signé il y a quelques mois.

Les palettes de munitions sont sur le quai, prêtes à être envoyées en Haïti pour lutter contre la menace croissante des gangs. On parle à l’échelle internationale d’un renforcement des forces étrangères en Haïti pour lutter contre les gangs. Ces efforts supposent des efforts sérieux de la part de la PNH, afin de répondre aux besoins fondamentaux de ses agents. Comment la PNH peut-elle combattre des gangs bien équipés alors qu’elle est surclassée par des gangs disposant de réserves de munitions illimitées ? Paraison et son équipe pourraient peut-être se procurer des munitions de 5,56 mm auprès des gangs !

Nos agents de la PNH méritent mieux. Nous ne sommes pas optimistes.