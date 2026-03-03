Selon tout enfòmasyon ki rivé jwenn Nou nan sal redaksyon jounal Rafinè,ki soti pa yon sous nou kapab fè konfyans depi Washington DC, PM Alix Didier Fils aimé gen yon fèy derout byen chapanté nan menl.
7fevrier pou rivé 7 Avril PM Fils aimé dwé remèt peyi a ak yon konsèy tranzisyon 3 manm ak yon premyé minis, yon moun kap soti nan séktè dyadpora, Youn nan sosyete sivil la, lot la pou soti nan pouvwa jidisyè a.
Fèy derout sa gen ladann revokasyon minis finans lan Alfred Metelus, men chanjman Ki fèt nan 3 meri yo se zafè pa PM nan, li pa nan fèy rout la ki reprezanté yon koub.
Selon menm sous sa depi Washington DC, zafè Pak nasyonal la pa angajé kominoté entènasyonal la, e PM nan deja vyolé fey de rout la, ki koz karikom nyé rapò li te poté nan 50èm somè a.
Nap fèw konnen aprè konsèy 9 manm nan nou konté gen yon lot konsèy 3 manm ak yon PM pou 2 zan e fè eleksyon.