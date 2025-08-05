MICHAEL COLLINS

5 août 2025

Le Département d’État met en garde contre une possible corruption de certains membres du CPT, visant à garantir le contrôle du gouvernement qui remplacera celui du Premier ministre incompétent Fils Aimé. L’équipe de Fils Aimé n’a rien accompli, ses membres détournant des millions de dollars pour leurs propres comptes personnels.

La création du CPT par la CARICOM, en 2024, était inconstitutionnelle. Aucun Haïtien n’était présent en Jamaïque lors de la création du CPT. Aucune consultation avec Haïti n’a eu lieu.

Des postes ministériels ont été attribués à de prétendus dirigeants politiques, qui peuvent ensuite voler l’argent de ces agences gouvernementales. Par exemple, Moïse Jean Charles voulait l’Agriculture parce que le gouvernement américain allait lui fournir 11 millions de dollars. Moïse Jean Charles ne souhaitait pas sauver le secteur agricole haïtien, il voulait juste de l’argent pour lui-même.

Il est temps de mettre fin à ce pillage !

Il est temps de choisir un Premier ministre et un gouvernement qui souhaitent réellement sauver notre nation !

Il est temps de demander au gouvernement américain de mettre en place une équipe d’auditeurs chargée de surveiller les contrôles de trésorerie de nos différents ministères et départements, tandis que les fonds internationaux affluent pour contribuer à notre redressement.

C’est notre dernière chance d’éviter une intervention majeure, avec tous ses inconvénients. Il est temps de faire dérailler les espoirs de personnes comme Olivier Bareau, qui espèrent contrôler notre avenir. La monnaie de la cocaïne du BUH est-elle à l’origine des pots-de-vin présumés du Département d’État ? Il est temps d’imposer quelques sanctions supplémentaires !

L’AVENIR D’HAÏTI DÉPEND DES PROCHAINS JOURS ET DE CE QUI SE PASSERA. IL EST TEMPS DE METTRE EN PLACE UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE ET UN GOUVERNEMENT HONNÊTE, NON CONTRÔLÉ PAR LES « SUSPECTS HABITUELS », UN GOUVERNEMENT QUI NOUS CONDUIRA À DES ÉLECTIONS BIEN COORDONNÉES.

ET N’OUBLIEZ PAS – OLIVIER BAREAU A L’INTENTION DE DEVENIR PRÉSIDENT