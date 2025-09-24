L’homme d’affaires Dimitri Vorbe arrêté aux États-Unis

L’homme d’affaires Dimitri Vorbe a été appréhendé ce mardi aux États-Unis par la Police de l’immigration.

Alors qu’il se trouvait à son domicile, aux États-Unis, l’homme d’affaires Dimitri Vorbe a été arrêté ce mardi par des agents du HSI (Homeland Security Investigations », une branche du Departement of Homeland Security (DHS). L’information a été confirmée par une source proche de la famille Vorbe. Cependant, les motifs de l’arrestation restent encore inconnues.

Homme d’affaires très connu en Haïti, Dimitri Vorbe est le vice-président de la compagnie d’électricité SOGENER qui est liée, à partir de l’année 2006, à la l’organisme public Electricité d’Haïti (Ed’h), pour la fourniture d’énergie électrique.

En 2019, l’ancienne administration du feu président Jovenel Moïse avait mis un terme au contrat de la Société générale d’énergie S.A. (Sogener) avec l’État haïtien. Ce qui avait poussé l’homme d’affaires à s’opposer farouchement à la deuxième version du régime du Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK).

Dimitri est poursuivi en Haïti dans plusieurs dossiers, notamment pour des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

