États-Unis : arrestation de Reginald Boulos et Dimitry Vorbe, Michel Martelly toujours en liberté

Haïti Standard, le 24 septembre 2025.-

L’homme d’affaires haïtien Dimitri Vorbe a été arrêté à son domicile aux États-Unis par des agents de la Homeland Security Investigations. Cette arrestation a eu lieu le 23 septembre 2025. Il a été transféré au centre de détention de Krome en Floride. Aucune charge formelle n’était immédiatement visible dans les registres judiciaires.

Cette intervention contraste fortement avec la permissivité dont ont longtemps bénéficié certains Haïtiens sous le regard des autorités américaines. Pourtant, les États-Unis détenaient son passeport depuis une première arrestation en août 2020. Jusqu’à présent, elles le laissaient circuler librement sur leur territoire, malgré son statut de fugitif recherché en Haïti.

L’homme d’affaires et prévenu, Pierre Réginald Boulos incarcéré à Palm Beach aux États-Unis (photo internet)

L’arrestation de Vorbe survient peu après les sanctions visant Antonio Chéramy, alias Don Kato, accusé de liens avec les gangs. Les États-Unis ont récemment averti qu’ils révoqueraient le statut de résident de toute personne soutenant des activités criminelles. Ils promettent de mettre fin à l’impunité pour ceux qui entravent la sécurité ou la transition politique en Haïti.

Cette action s’inscrit dans une série de mesures ciblant des figures haïtiennes, comme l’arrestation précédente de Réginald Boulos. Cette succession d’événements soulève des questions sur la stratégie et la cohérence américaines. Pourquoi agir maintenant après des années de laisser-faire ?

L’auto proclamé président du Compas et ex chef d’État d’Haïti, Joseph Michel Martelly (photo internet)

La situation amène à s’interroger sur le véritable motif de ces arrestations. Si Réginald Boulos et Dimitri Vorbe sont concernés, qu’en est-il de Joseph Michel Martelly ? L’ancien président, pourtant sous sanctions fédérales, reste libre de ses mouvements. Cette sélectivité laisse planer un doute sur l’uniformité et les objectifs réels de la justice américaine.

HS/Haïti Standard