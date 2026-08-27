MICHAEL COLLINS,

August 25, 2026

Le dimanche 23 août, des bandes armées ont attaqué Kenscoff, faisant 152 morts, plusieurs dizaines de blessés et plus de 50 prises d’otages. Ces bandes étaient approvisionnées en munitions et en armes par Wilner Joseph, principal collaborateur du Premier ministre Fils Aimés. Joseph contrôle le directeur des douanes à Malpasse et fait transiter munitions et armes par ce point d’entrée depuis la République dominicaine.

Le Premier ministre Fils Aimé a quitté son domicile peu avant l’attaque pour passer la nuit dans un hôtel, avant de retourner sur les lieux du crime le lendemain pour constater les dégâts.

Wlner Joseph coordonne les bandes pour le Premier ministre et leurs plans prévoient des attaques à Pèlerin avant de prendre le contrôle de Pétion-Ville.

La communauté internationale doit intervenir immédiatement, sinon il sera trop tard. Les gangs contrôleront totalement Haïti et Fills Aimé pourra devenir notre prochain président à vie.