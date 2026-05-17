Au début, le Premier ministre Fils Aimé a tout simplement détourné des millions en liquide. Puis, il a commencé à acquérir de nombreuses propriétés résidentielles autour de sa résidence surplombant Pétion-Ville.

Parallèlement, son associé Wilner Joseph verse des millions à divers chefs de gangs afin de semer l’instabilité et de consolider son pouvoir.There will be no elections in August!!!

Le gouvernement de Fils Aimé est totalement désorganisé, laissant la Police nationale philippine (PNH) sans équipement ni munitions pour protéger le pays.

Des officiers de la PNH meurent

! Et maintenant, Fils Aimé rachète l’hôtel Best Western, aujourd’hui fermé, à son beau-frère Handal pour 28 millions de dollars, alors qu’il était initialement affiché à 17 millions !

Une situation gagnant-gagnant pour Handal et Fils Aimé ! Peut-être que Fils Aimé a versé 17 millions de dollars à Handal et en a gardé 11 millions pour lui, tout en obtenant l’hôtel !

Le Best Western a été construit dans un quartier défavorisé. L’insécurité nationale a entraîné le déclin du tourisme il y a quelques années, et l’hôtel est fermé depuis.

PM Fils-Aimé a ensuite acquis le complexe d’appartements Gala Tower pour 23 millions de dollars.

Le Trésor public disposait encore de fonds ! Le Premier ministre, Fils Aimé, a donc acheté deux restaurants pour ses filles : l’un en face de la principale banque Sogebank et l’autre à Frères. L’un de ces achats s’est élevé à 3 millions de dollars.

Le gouvernement Fils Aimé doit partir – IMMÉDIATEMENT !

Au moins trois personnes sont impliquées dans cette activité criminelle : Fils Aimé, Handal et la fille de Fils Aimé. Ils doivent être arrêtés et inculpés. Des ordonnances d’interdiction doivent être émises à leur encontre, ainsi que contre tous ceux qui sont liés à la mafia Fils Aimé ! PASSAGES ANNULÉS !

Les propriétaires de la GALA TOWER et des restaurants sont peut-être également impliqués. Il faut vérifier si ces biens ont été proposés à un prix inférieur avant l’arrivée de Fils Aimé.

Pour une fois, il faut récupérer les sommes colossales de fonds publics volés et emprisonner les criminels !

Les visas canadiens et américains doivent être annulés !

Il est temps de mettre fin à l’impunité !