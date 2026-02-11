Le maire de Pétion-Ville Kesner Normil visé par des accusations de corruption et de spoliation immobilière

Le maire de Pétion-Ville, Kesner Normil, est convoqué par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean Fritz Patterson Dorval. L’audience est fixée au mercredi 11 février 2026 à 11 heures du matin, dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de déguerpements illégaux et de spoliation de biens immobiliers.

Photo de la correspondance du Parquet près le TPI de Port-au-Prince convoquant le maire de Pétion-Ville, Kesner Normil, pour des faits présumés de déguerpissement illégal et de spoliation immobilière, datée du 9 février 2026.

Selon les sources judiciaires, Kesner Normil serait à la tête d’un réseau visant à expulser illégalement des propriétaires, notamment des membres de la diaspora et des citoyens ayant quitté le pays pour des raisons sécuritaires. Les pratiques dénoncées incluraient l’apposition de scellés sur des maisons et la prise de possession frauduleuse de biens.

Les mêmes sources évoquent une possible complicité du juge de paix de Pétion-Ville, Florence Nicolas, qui aurait facilité ces opérations. À ce stade, aucune réaction officielle n’a été enregistrée de la mairie de Pétion-Ville ni des personnes mises en cause. Les autorités judiciaires poursuivent leur enquête afin de déterminer l’ampleur exacte de ces agissements et les responsabilités de chacun.

Léandro S Léonard