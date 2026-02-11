Après la révocation du ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Méttelus, par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ce 7 février, des voix appellent au limogeage immédiat de plusieurs directeurs généraux. Il s’agit notamment de Ronald Bazile, DG de l’ONA, accusé d’avoir plongé l’institution dans le chaos, de Luc Ouanche, DG de la Loterie de l’État haïtien, ainsi que de Gérald Remplais, inculpé pour transport et trafic illégal d’armes à feu et de munitions, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, émission et complicité de fausse monnaie, association de malfaiteurs, fraude, évasion fiscale et contrebande.

Ces appels concernent également Reynold Guerrier, directeur général de l’ONI. Selon des internautes, après plusieurs mois à la tête de ces institutions, aucun plan de redressement crédible n’a été mis en place. À l’ONI, la situation est jugée chaotique : aucune politique n’aurait été adoptée pour faciliter l’accès de la population à la Carte d’identification nationale (CIN), une défaillance qui a grandement contribué à l’augmentation du phénomène « Bwa Kale » au sein de la société, selon plusieurs sources.#ExodeNews