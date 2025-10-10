Le gouvernement haïtien adopte le Budget 2025-2026: priorité à la sécurité, à la relance économique et aux élections

Le gouvernement haïtien a adopté, ce jeudi, le Budget général de l’exercice fiscal 2025-2026 au cours d’un Conseil des ministres extraordinaire tenu au Palais national, au cœur du Champ de Mars.

Présidé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, en présence des membres du Conseil présidentiel de transition (CPT), ce conseil marque un retour symbolique de l’État dans un espace républicain longtemps déserté pour des raisons de sécurité.

Le nouveau budget, d’un montant global de 345 milliards de gourdes, a été élaboré par le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), en concertation avec l’ensemble des ministères et institutions publiques.

Il vise à restaurer la sécurité, organiser des élections démocratiques, stabiliser les indicateurs macroéconomiques et améliorer durablement les conditions de vie de la population.

«Ce budget incarne notre engagement collectif à restaurer la stabilité, à relancer la production nationale et à préparer le retour à l’ordre constitutionnel», a déclaré le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.

Une structure équilibrée et sans nouvelle taxe

Le financement du budget repose à 70 % sur les recettes fiscales et douanières. Aucune nouvelle mesure fiscale n’est introduite, le texte reprenant les dispositions déjà adoptées dans le budget rectificatif d’avril 2025.

La répartition sectorielle consacre les priorités gouvernementales:

35% des crédits sont alloués aux salaires publics, incluant l’annualisation des crédits au MENFP et à la PNH, ainsi que l’intégration de quatre promotions de policiers et de 2 500 soldats;

16% au renforcement de la sécurité et à l’organisation des élections;

15% à l’éducation, confirmant son statut de secteur prioritaire.

Mesures d’appui à la production et à l’investissement

Des dispositions spécifiques ont été prévues pour soutenir la production locale, protéger les entreprises qui investissent en Haïti et adapter le Code général des impôts (CGI) selon les recommandations des chambres de commerce et d’industrie.

Ces mesures visent à stimuler la croissance, favoriser la compétitivité des entreprises et améliorer le climat des affaires.

Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a salué la collaboration du CPT et des ministres dans l’élaboration et l’adoption de ce budget, qu’il présente comme «un instrument d’action publique au service de la nation».

FcnHaïti