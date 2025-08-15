Le fondateur de Blackwater enverra 200 agents pour aider la sécurité

(San Juan) Une entreprise de sécurité privée américaine déploiera bientôt près de 200 agents de différents pays en Haïti dans le cadre d’un accord d’un an visant à réprimer la violence des gangs, a déclaré jeudi une personne au courant du projet.

DÁNICA COTOAssociated Press

Le déploiement de Vectus Global vise à aider le gouvernement haïtien à reconquérir de vastes étendues de territoire saisies l’année dernière et désormais contrôlées par des gangs lourdement armés, a affirmé cette personne, s’adressant à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’entreprise, qui fournit des services de logistique, d’infrastructure, de sécurité et de défense, est dirigée par Erik Prince, un important donateur du président américain Donald Trump. Ce dernier est également le fondateur de la société militaire privée Blackwater.

Le déploiement a été initialement rapporté par Reuters.

Vectus Global assumera également un rôle de conseil à long terme auprès du gouvernement haïtien sur la manière de rétablir les capacités de collecte de revenus une fois la violence apaisée, a précisé cette personne.

Un responsable de l’administration Trump a déclaré que le gouvernement américain n’était pas impliqué dans le contrat entre Vectus Global par le gouvernement haïtien. Le gouvernement américain ne finance pas ce contrat et n’exerce aucune surveillance, a déclaré le responsable, qui a requis l’anonymat pour discuter de la situation.

Les agents, qui viendront des États-Unis, d’Europe et d’autres régions, devraient conseiller et soutenir la Police nationale d’Haïti et une mission soutenue par l’ONU et dirigée par des policiers kenyans qui lutte contre la violence des gangs.

La mission soutenue par l’ONU compte 991 personnes, bien moins que les 2500 prévues, et dispose d’un fonds d’affectation spéciale d’environ 112 millions US, soit environ 14 % des 800 millions US estimés nécessaires par an, selon un récent rapport de l’ONU.

Le déploiement annoncé fait suite à la récente nomination d’André Jonas Vladimir Paraison au poste de directeur général de la police du pays.

M. Paraison a été chef de la sécurité du Palais national d’Haïti et a participé à un nouveau groupe de travail créé plus tôt cette année, composé de certaines unités de police et d’entrepreneurs privés. Ce groupe a opéré en dehors du contrôle de la Police nationale d’Haïti et a eu recours à des drones explosifs, ce que certains militants des droits de la personne ont critiqué.

Diego Da Rin, analyste à l’International Crisis Group, a déclaré que, s’il est évident qu’il faille multiplier les opérations antigang, « il existe un risque d’escalade du conflit sans suffisamment de personnel pour éteindre les incendies que Viv Ansanm peut allumer dans de nombreux endroits ».

Viv Ansanm, ou Vivre Ensemble, est une puissante fédération de gangs créée en septembre 2023, issue de la fusion de groupes criminels, dont le G-9 et le G-Pèp, autrefois ennemis acharnés. Les États-Unis l’ont désignée comme organisation terroriste étrangère plus tôt cette année.

La fédération de gangs a coordonné une série d’attaques de grande envergure au début de l’année dernière, notamment des raids contre les deux plus grandes prisons d’Haïti, qui ont conduit à la libération de quelque 4000 détenus. Viv Ansanm a également forcé la fermeture du principal aéroport international du pays pendant près de trois mois, les violences ayant finalement poussé le premier ministre de l’époque, Ariel Henry, à démissionner.

Jimmy Chérizier, l’un des dirigeants de Viv Ansanm, plus connu sous le nom de Barbecue, a récemment menacé M. Paraison.

« Viv Ansanm possède une puissance militaire qu’il ne montre pas toujours », a prévenu Da Rin, l’analyste.

Au moins 1520 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées d’avril à la fin juin en Haïti. Plus de 60 % des meurtres et des blessures ont eu lieu lors d’opérations menées par les forces de sécurité contre les gangs, et 12 % ont été imputés à des groupes d’autodéfense, selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti.

La violence des gangs a également provoqué le déplacement de quelque 1,3 million de personnes ces dernières années.

Joshua Boak, journaliste à l’Associated Press à Washington, a contribué à cette dépêche