Le Barrage hydroélectrique de Péligre en grand danger

La situation sécuritaire dans le département du Centre met le Barrage hydroélectrique de Péligre en danger. En raison du blocage de la Route nationale #3, au niveau de Mirebalais, de nombreux véhicules empruntent l’infrastructure du barrage comme voie de passage, ce qui l’endommage.

Ce qui a été durant longtemps l’une des principales sources d’alimentation en électricité pour une bonne partie du département de l’Ouest, notamment l’aire métropolitaine de Port-au-Prince, pourrait bientôt faire partie du passé si les autorités concernées n’engagent pas des actions immédiates.

En effet, depuis que la situation sécuritaire s’est détériorée dans le Plateau Central, l’infrastructure n’a cessé de faire l’objet de boycottage. À plusieurs reprises, des individus ont endommagé certaines de ces installations pour protester contre l’État central qui ne prend pas des mesures pour lutter contre l’insécurité qui bat son plein dans la région.

Une autre situation à laquelle doit faire face le Barrage hydroélectrique de Péligre est son usage excessif en tant que voie de passage pour toutes sortes de véhicules qui ne peuvent plus emprunter la Route nationale #3 en raison du blocage à plusieurs points, notamment à Mirebalais.

Récemment, un poid lourd a heurté le parapet du Barrage et l’a endommagé. Ce qui n’empêche pas que les véhicules continuent à emprunter cette voie unique permettant de traverser le Plateau Central.

À rappeler qu’à deux reprises des membres de la population civile à Mirebalais ont boycotté les turbines de l’infrastructure pour protester contre les autorités concernées, réticentes de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’insécurité qui prend de l’ampleur dans la commune ainsi que d’autres environnantes. Cette situation avait causé un black-out général dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince pendant au moins une semaine.