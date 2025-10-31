Le CEP invite les partis politiques à récupérer le projet de décret électoral

Alors que les territoires perdus ne sont pas encore récupérés, que les conseillers-présidents ont du mal à fréquenter leurs bureaux au Palais National, le CEP continue de mettre le cap sur les prochaines élections.

L’institution électorale informe que le projet de décret électoral est désormais disponible. Les partis et organisations politiques intéressés sont invités à retirer un exemplaire au local du CEP à Pétion-Ville, du vendredi 31 octobre au 10 novembre 2025, entre 10 h et 5 h PM.

Ils peuvent également faire quelques recommandations et des remarques, dit une note du CEP qui affirme vouloir garantir la transparence du processus tout en encourageant la participation de tous les acteurs.

L’institution dirigée par Jacques Desrosiers réaffirme son engagement à conduire un processus électoral indépendant, impartial et inclusif.

