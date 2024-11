L’AMBASSADE AMÉRICAINE INTERFÈRE – ENCORE ENCORE – L’ENLÈVEMENT DE CONILLE CORROMPU RETARDÉ

9 novembre 2024

Miami Herald avec commentaires HT

Alors que les Nations Unies ont averti vendredi que la famine s’étendait à de nouvelles régions d’Haïti dans un contexte d’aggravation de la faim et des crises des gangs dans le pays, les plus hauts responsables politiques du pays se sont engagés dans un jeu de reproches aux enjeux élevés qui prépare le terrain pour une autre crise. Après des semaines de tensions sur la question de savoir qui devrait contrôler le gouvernement, le Conseil présidentiel de transition (TPC) au pouvoir a décidé vendredi soir de limoger le Premier ministre Garry Conille dans un acte qui ressemblait plus à un coup d’État qu’à un simple changement de gouvernance, alors que les Haïtiens et les diplomates tentaient de le faire. suivre le rythme.

CONILLE a immédiatement licencié le populaire et compétent DGPNH Frantz Elbe, pour le remplacer par Rameau Normil, un gars licencié par le président Jovenel Moïse pour incompétence.

Le conseil aurait rencontré les forces de sécurité nationales, au cours desquelles les dirigeants ont été informés des changements, et auraient décidé entre eux du remplacement de Conille. La décision est intervenue après des heures de discussions et de querelles politiques vendredi, et après des semaines de désaccord entre le Premier ministre et Leslie Voltaire, président du conseil de neuf membres, qui après avoir pris les rênes de la direction le mois dernier a exigé un remaniement ministériel auquel Conille a résisté.

Le document fondateur qui a créé le TPC indiquait que le Cabinet serait sélectionné en collaboration avec le Premier ministre et le PTC. Conille a laissé le TPC en dehors du processus et a conservé le contrôle personnel de 5 situations ministérielles, l’Intérieur, la Justice, les Finances, les Affaires étrangères et

Jeudi, une réunion organisée par l’Organisation des États américains pour tenter de sauver la transition s’est terminée sans résolution après que Conille, Voltaire et le membre du conseil Fritz Jean ne soient pas parvenus à un accord. Vendredi, une autre tentative de médiation dans la crise n’a également abouti à rien et s’est terminée par la sortie en trombe d’un des membres du conseil sur Conille. Vendredi soir, le conseil a envoyé une résolution limogeant Conille au journal officiel du gouvernement, Le Moniteur, pour publication, ont confirmé plusieurs sources au Miami Herald.

Le conseil travaillait sur une deuxième résolution désignant son remplaçant.

La question de savoir si les résolutions seront publiées reste incertaine, car les membres du conseil semblent toujours en discussion et prévoient de se réunir à nouveau samedi matin. Certains diplomates étrangers à Port-au-Prince tentaient de voir s’ils pouvaient amener les deux parties à faire des concessions avant la publication d’une résolution ou d’un mandat nommant un nouveau Premier ministre.

Pourquoi la communauté internationale n’insiste-t-elle pas pour que Conille s’en tienne aux termes du document fondateur ?

On ne sait pas vraiment si les sept membres votants et les deux observateurs du conseil ont le pouvoir de licencier Conille, un expert de carrière en développement des Nations Unies qui a été engagé fin mai pour diriger la transition.

Conille a quitté Haïti en 1999 et n’a pas satisfait à la condition constitutionnelle de résidence de 5 ans. Il a été Premier ministre anticonstitutionnelle du gouvernement Martelly – pendant quelques mois en 2012-2013 – puis, semble-t-il, il aurait fallu 330 000 dollars pour démissionner et être remplacé par Laurent Lamothe. Son retour est illégal puisqu’il ne bénéficie pas de la quittance financière dès le premier mandat de Premier ministre.

Leur accession au pouvoir n’est pas le résultat d’élections ou d’un quelconque article de la constitution haïtienne. Ils ont été formés par un accord politique du 3 avril, forgé par les partis politiques haïtiens et les organisations civiques avec l’aide de Washington et des dirigeants des Caraïbes, suite à la démission forcée du Premier ministre Ariel Henry en mars lors d’une insurrection de gangs. L’idée était que le conseil, une fois installé, choisirait un premier ministre pour remplacer Henry à la tête d’un nouveau gouvernement. Ensemble, le nouvel exécutif à deux têtes superviserait l’arrivée d’une force de sécurité multinationale autorisée par l’ONU et dirigée par le Kenya, et établirait un conseil chargé d’organiser des élections générales pour ramener le pays à la démocratie d’ici le 7 février 2026.

La Force de sécurité nationale Mutti – dirigée par des hommes parlant anglais/swahili dans un pays parlant français/créole – est également inconstitutionnelle.

Au cours de son mandat de près de six mois, Conille a eu du mal à gérer la transition et à naviguer sur le terrain politique dangereux d’Haïti.

Conille ne pourrait pas organiser une orgie dans une maison close avec une carte American Express illimitée !

Bien qu’il ait fréquemment rendu visite aux policiers blessés et aux quartiers assiégés, il n’a pas réussi à trouver un accord avec le conseil présidentiel. Les membres l’ont accusé d’être conflictuel et arrogant. Il a à son tour accusé les membres du conseil de bloquer les efforts visant à compléter le gouvernement en nommant des chefs d’agences.

Conille est un mégalomane qui dirige une équipe très corrompue. Entre autres choses, Conille a tenté de voler le contrat d’approvisionnement de la PNH, à un groupe agréé par le Département d’État qui fonctionne ici depuis 2019.

Depuis un mois, Conille, nommé en mai, et Voltaire, en particulier, sont en désaccord sur la réorganisation du gouvernement et sur un scandale de corruption qui engloutit le conseil et met en péril la transition.

Ils se rejettent également la responsabilité alors que les gangs armés s’emparent de plus en plus des villes et des quartiers de Port-au-Prince, que les gens meurent de faim et que des milliers de personnes sont obligées de chercher refuge. Des informations font état de menaces contre la vie de Conille et de certains de ses ministres ; le conseil menaçant de licencier Conille s’il refusait d’apporter des modifications à son cabinet, et un contrat non divulgué avec une société de sécurité privée américaine.

L’accord secret avec le groupe Studebaker a été signé par Conille. Une corruption est suspectée, puisqu’Haïti avait déjà signé des contrats avec un grand groupe américain dûment autorisé, pour des armes/munitions et de la formation. Le groupe Studebaker n’est pas autorisé en vertu de la réglementation ITAR à fournir des armes ou des munitions.

Entre-temps, les efforts des dirigeants caribéens pour amener les deux parties à trouver un terrain d’entente ont échoué. Les conseillers de Conille ont fait valoir que bien que le conseil fasse office de présidence, il n’a aucun statut légal pour le licencier car l’accord politique du 3 avril n’a jamais été officiellement publié dans Le Moniteur, le journal officiel du gouvernement, et un mécanisme qu’ils avaient convenu de mettre en place pour évaluer le gouvernement n’a pas encore été formé. Lors d’une réunion sur la demande de remaniement du gouvernement, Conille a suggéré que le conseil mette en place une entité de surveillance pour évaluer la performance du gouvernement. Conille a déclaré que les décisions devraient être prises sur la base de ses évaluations indépendantes. Cette suggestion, a déclaré une source au Herald, a été rapidement rejetée par Voltaire, qui s’est plaint de l’incapacité du gouvernement à nettoyer les rues encombrées d’ordures et à rouvrir les écoles qui abritent actuellement certaines des personnes déplacées à l’intérieur du pays par les gangs armés.

Conille et le conseil se battent pour le contrôle du gouvernement et des maigres finances du pays, au milieu d’une vague de problèmes et de mécontentement quant à la performance de la police et des troupes dirigées par le Kenya, alors que les gangs étendent de plus en plus leur territoire.

Vendredi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Port-au-Prince a déclaré que près de 4 900 personnes avaient été tuées entre janvier et septembre. « L’insécurité alimentaire continue de croître », a déclaré aux journalistes Stéphanie Tremblay, porte-parole adjointe du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, vendredi à New York. « Pour la première fois depuis 2022, nous constatons des poches de conditions proches de la famine dans certaines zones où vivent des personnes déplacées. »

Espérance, le défenseur des droits de l’homme en Haïti, est totalement corrompu. Il publiera n’importe quoi si quelqu’un atteint son prix.

CONTRÔLE DES MINISTÈRES

La crise politique trouve son origine dans deux problèmes : la volonté du conseil présidentiel de contrôler certains ministères clés relevant de la compétence de Conille et le scandale de corruption impliquant trois membres du conseil. Les membres du Conseil Smith Augustin, Louis Gérald Gilles et Emmanuel Vertilaire ont été accusés d’avoir secoué le directeur de la banque commerciale d’État du pays, la Banque Nationale de Crédit, BNC, et de lui avoir demandé de payer 100 millions de gourdes haïtiennes, soit environ 758 000 dollars, pour conserver son travail. Le directeur, Raoul Pierre-Louis, a refusé la demande de pot-de-vin et, après que les allégations ont été rendues publiques,

Conille s’est engagé à détruire le TPC, lors d’une réunion en août 2024. Son outil serait l’ULCC – l’unité haïtienne chargée d’enquêter sur la corruption. Conille contrôle ce bureau et leur a fait générer le faux scandale du BNC contre trois membres du TPC, sans véritables preuves. Le directeur du BNC, Raoul, refuse de revenir de Miami pour fournir des « preuves », car il réalise qu’un parjure pourrait lui causer des ennuis.

Il n’y a pas de crime !!!

Le rapport de la CHLC serait rejeté devant n’importe quel tribunal civilisé. Il n’y a pas de crime. Il n’y a aucune preuve. Il n’y a donc pas de culpabilité !

L’Unité anti-corruption d’Haïti a ouvert une enquête. Tout en insistant sur leur innocence, les membres du Conseil n’ont pas répondu aux efforts de médiation de la Communauté des Caraïbes, composée de 15 membres, dans la crise. Ils ont également refusé les appels à la démission de certains partis politiques impliqués dans la transition. L’un des membres accusés, Vertilaire, a ouvertement exprimé sa colère face aux allégations lors de conversations privées, selon une source. Juge d’instruction, Vertilaire a déclaré qu’il ne devait pas être convoqué et que le ministère de la Justice aurait dû être sous son contrôle en tant que membre du conseil présidentiel. Tant que l’enquête n’est pas close, a-t-il récemment déclaré, « la transition n’avancera pas », a déclaré la source, s’exprimant anonymement pour discuter d’une conversation privée. En décrivant le scandale, Vertilaire a déclaré : « Cela a fait de moi un fou, le diable ».

Le rapport est nul !! Le directeur de l’ULCC devrait être remplacé par le nouveau chargé d’enquêter sur lui, Conille, et sur les membres du gouvernement Conille.

Le mois dernier, les enquêteurs anti-corruption ont publié un rapport indiquant que des accusations criminelles devraient être portées contre Vertilaire et les deux autres membres accusés.

Plus tôt dans la semaine, Conille a envoyé à Volatire une lettre demandant la destitution des trois membres du conseil accusés de corruption. Il a également déclaré à Voltaire, un urbaniste formé aux États-Unis qui représente le parti politique Fanmi Lavalas, qu’il estime que « le simple fait de changer quelques ministres » n’atténuera pas les terribles défis auxquels le peuple haïtien est confronté. “Cela n’atténuera pas les souffrances des 700 000 déplacés internes, le désespoir des 5,5 millions de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire, la frustration des chômeurs ou la colère des communautés prisonnières de la violence des gangs”, selon la lettre obtenue par le Herald. .

Cette suggestion, tout comme les efforts visant à atténuer les tensions, sont tombées dans l’oreille d’un sourd. Lors de discussions avec Conille sur le remaniement, les membres du conseil ont demandé le remplacement du chef de la justice, des finances, de la défense et de la santé. Ils veulent également le contrôle de l’Intérieur, qui supervisera les élections, et ils veulent que le ministre des Affaires étrangères de Conille, Dominique Dupuy, soit remplacé. La position durcie de Dupuy contre la récente décision de la République dominicaine d’expulser jusqu’à 10 000 Haïtiens par semaine a irrité les membres du conseil.

Conille est, en effet, un type qui cherche à contrôler le gouvernement et à conserver le pouvoir. Il n’a pas l’intention d’organiser des élections. Lorsque la date des élections approchera, il générera des conditions d’insécurité et fera dérailler le vote.

Si le conseil présidentiel réussit à évincer Conille, cette décision aura des répercussions à la fois au sein de l’ONU, où il existe actuellement un projet de résolution pour que le Conseil de sécurité vote sur le déploiement d’une opération de maintien de la paix de l’ONU en Haïti pour remplacer la force de sécurité multinationale. Les responsables de Washington, qui ont publiquement soutenu Conille et son gouvernement, appellent depuis des semaines les membres du conseil de transition à se concentrer sur les préoccupations urgentes d’Haïti.

Le TPC SE CONCENTRE SUR LES PRÉOCCUPATIONS IMPERATIVES D’HAÏTI – Le refus de Conille d’obéir aux règles, ses violations de la Constitution, tout cela basé sur son jeu criminel et contraire à l’éthique qui a convaincu le TPC qu’il – parmi environ 100 espoirs – était l’Élu – Le choix de l’Amérique !!!

Vendredi, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré que le secrétaire d’État Antony J. Blinken, qui tente d’obtenir davantage d’aide en matière de sécurité à Haïti, s’est entretenu avec Guterres de la situation sécuritaire en Haïti et a souligné les progrès réalisés par la mission multinationale dirigée par le Kenya.

Palettes en attente d’expédition à la PNH depuis août 2024, partie du contrat signé par la DGPNH F. Elbe avant que Conille ne le licencie illégalement. Conille et sa DGPNH Rameau Normil bloquent le déblocage des fonds contractés comme tentative de vol de contrat.

Le secrétaire d’État Blinken devrait s’intéresser à l’équipe INL de l’ambassade américaine et à ses efforts pour voler le contrat de fourniture d’armes et de munitions à la PNH. Plus tôt cette année, Philippe Arthur, employé contractuel de l’Ambassade INL, a emmené Marjory St. Jean, directrice de la logistique de la PNH, à au moins deux grands rassemblements américains sur les armes – y compris le grand SHOT-SHOW à Las Vegas – dans le but d’établir cela. Ces actions ont retardé l’approvisionnement – ​​par une société agréée par le Département d’État – qui traite avec succès la PNH depuis 2019. Les tentatives de vol – par des inconnus – se poursuivent jusqu’à ce moment, retardant l’approvisionnement en munitions de la PNH.

DES OFFICIERS DE LA PNH SONT MORTS À CAUSE DE CELA !!!

La veille de l’appel avec Guterres, Blinken s’est également entretenu avec le président kenyan William Ruto, qui se prépare actuellement à envoyer 600 policiers supplémentaires en Haïti pour rejoindre les 416 déjà présents en provenance du Kenya, de la Jamaïque, du Belize et des Bahamas. Au cours de l’appel, Blinken a remercié Ruto pour le leadership continu du Kenya dans la mission « alors qu’elle travaille avec ses homologues haïtiens pour rétablir la paix et la sécurité du peuple haïtien », a déclaré Miller.

Cet article a été publié à l’origine le 9 novembre 2024 à 8 h 18.