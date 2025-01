La CARICOM A CRÉÉ MONSTER JAMAICA LE 11 MARS AVEC TPC

MICHAEL COLLINS,

15 janvier 2025

Le 11 mars, alors qu’Haïti était sur le point de créer un gouvernement provisoire, dirigé par Mirlande Manigat, et que le Conseil constitutionnel – « HAUT CONSEIL DE LA TRANSITION » (HCT) – pour remplacer le Premier ministre Ariel Henry, la CARICOM a convoqué une réunion le 11 mars en Jamaïque. de choisir un CONSEIL PRESIDENTIEL DE TRANSITION (TPC) composé de 7 membres.

La CARICOM avait retenu en place le Premier ministre Ariel Henry, contre la volonté des Haïtiens, depuis l’assassinat du Président Moise. Puis, lorsque leur marionnette n’était plus aimée, la CARICOM l’a retenu prisonnier en dehors d’Haïti, le forçant à accepter le nouveau CPT de 7 membres, dont 2 des personnes supplémentaires juste pour confondre les choses, je suppose.

Aucun Haïtien n’était présent à ces réunions CARICOM/Jamaïque, car la CARICOM s’est encore une fois mêlée dangereusement aux affaires haïtiennes, sans prendre le temps de comprendre les réalités.

Pour devenir membre du CPT, les Haïtiens ont dû accepter l’infliction irresponsable et inconstitutionnelle de la Multi Force, dirigée par un groupe de Kenyans parlant anglais et swahili – censés être chargés de vaincre la menace des gangs.

L’administration Biden y consacre 600 000 000 $, des fonds qui seraient mieux dépensés dans les infrastructures haïtiennes.

Le CPT compte une majorité de membres Lavalas, ce qui créera effectivement un gouvernement Lavalas permanent.

Le choix d’un nouveau Premier ministre était bizarre !

Plus de 100 personnes étaient en lice pour le poste. Garry Conille, un gars qui a quitté Haïti en 1999 et ne possédait pas la résidence requise de 5 ans, avait été sélectionné comme Premier ministre en 2013 et a duré 6 mois jusqu’à ce qu’il accepte 300 000 $ pour se retirer et être remplacé par un autre. Maintenant, sans décharge financière, suite au fiasco de 2013, et toujours sans l’exigence de 5 ans de résidence, il a payé certains membres du TPC pour le sélectionner, disant à ces personnes qu’il était celui que le Département d’État, la CIA et la DIA recherchaient.

Conille a ensuite utilisé l’unité anti-corruption d’Haïti (ULCC) pour attaquer le TPC dans le but de les éliminer et de solidifier une situation dictatoriale ou son équipe.

Conille s’est mis à voler des millions puis a tenté de fuir le pays, avec deux de ses membres de cabinet, à bord d’un avion affrété avec des fonds gouvernementaux haïtiens volés, avec un passeport diplomatique annulé. Le gouvernement des îles Caïmans n’a pas autorisé son entrée et l’a renvoyé en Haïti. L’ambassade américaine l’a caché jusqu’à ce qu’il puisse sortir clandestinement d’Haïti.

Un mandat d’arrêt d’INTERPOL devrait être émis contre Conille.

PUIS PLUS D’ARGENT A ÉTÉ VERSÉ AU TPC ET ILS ONT CHOISI DIDDIER FIMS AIME COMME PREMIER MINISTRE !! FILS AIME’S CLAAIME TO FAME GESTION D’UNE LAVERIE INCONVENABLE !!

Alors que la nouvelle équipe de la CARICOM joue un jeu qui ne verra aucune élection se tenir, le gouvernement Fils Aime bloque effectivement les membres potentiels et compétents de son cabinet – soutenu par de nombreux Haïtiens – en décidant d’arrêter ces personnes.

Un exemple majeur est celui de Jeantel Joseph, qui a été retenu pour le ministère de l’Intérieur, sous Henry, Conille et maintenant Fils Aimé, parce qu’il bénéficie d’un soutien massif dans la population.

Même la CARICOM et le groupe CORE reconnaissent l’importance de Jeantel Joseph.

Le Premier ministre Fils Aimé ne veut pas de membres compétents dans son cabinet. À cette fin, l’équipe du Premier ministre Fils Aime s’emploie à arrêter toute personne compétente, susceptible de menacer ses projets de chaos permanent.

Plusieurs ont déjà été arrêtés pour des changements douteux.

Désormais, son dévolu est tourné vers Jeantel Joseph.

ASSEZ, C’EST ASSEZ !!

LE GOUVERNEMENT DE LA CARICOM A CRÉÉ CETTE SITUATION DE MONSTRE FRANKENSTEIN ET DOIT ACCEPTER LA RESPONSABILITÉ. SI HAÏTI DOIT AVOIR UNE CHANCE DE SURVIE, DES GENS COMME JEANTEL JOSEPH DOIVENT ÊTRE INCLUS DANS LE GOUVERNEMENT. IL EST TEMPS DE METTRE LE GÉNIE DANS LA BOUTEILLE ET DE QUITTER HAÏTI RÉSOUDRE SES PROBLÈMES