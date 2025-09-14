Kenscoff : un mécanicien exécuté, trois policiers grièvement blessés dans une embuscade meurtrière

Dans la localité de Morne-Tranchant, les assaillants ont précipité le blindé dans un ravin à Obléon avant de l’incendier avec le corps sans vie de Texon Mercy, mécanicien de l’institution ont rapporté une source locale.Les trois policiers, grièvement blessés, ont été secourus de justesse par des brigadiers à Trou-Mantègue.

Les promesses de renforts technologiques, déploiement des unités spécialisées, se font encore attendre , alors que plusieurs localités sont sous contrôle des gangs armés qui profitent du laxisme des autorités pour tuer, incendier et dévaster les plantations des habitants.

La commune, jadis paisible, est désormais sous tension permanente. La population vit dans la peur, tandis que la PNH peine à reprendre le contrôle des routes stratégiques reliant Port-au-Prince aux montagnes de Kenscoff.

Malgré les appels répétés du maire Massillon Jean pour renforcer les opérations de la police et de ses partenaires, rien n’a changé. Les gangs circulent toujours librement, laissant la population de Kenscoff dans la peur et l’impuissance, à l’approche de la rentrée des classes.

Uguenson Auguste

Vant bèt info (VBI)