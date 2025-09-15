Deux sœurs enlevées à Laboule 12 : une rançon d’un million de dollars exigée

Le mercredi 10 septembre 2025, deux jeunes femmes, Falande Leconte et Fanela Malia Leconte, ont été kidnappées à Laboule 12 par des individus lourdement armés. Depuis, elles sont retenues en otages par leurs ravisseurs.

Selon les informations disponibles, les kidnappeurs réclament une rançon d’un million de dollars américains en échange de leur libération. Une exigence jugée irréaliste par la famille, qui affirme ne disposer d’aucun moyen pour réunir une telle somme.

Des proches des victimes assurent avoir déjà remis une partie de l’argent réclamé. Pourtant, malgré ce versement, les ravisseurs refusent jusqu’ici de libérer les deux sœurs, laissant la famille dans un profond désarroi.

Dans un appel à l’opinion publique, les proches implorent les ravisseurs de libérer Falande et Fanela sans condition. Ils les exhortent à faire preuve d’humanité, rappelant qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour satisfaire à de telles exigences.

Ce nouvel acte d’enlèvement vient une fois encore mettre en lumière l’insécurité grandissante qui ronge plusieurs régions du pays, alimentant la peur et fragilisant davantage la vie quotidienne des citoyens.

Planet Press