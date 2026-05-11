Haïti-Sécurité | Un 6e contingent des FADH en formation militaire en Martinique

Vingt-cinq soldats des Forces armées d’Haïti (FADH) ont quitté Port-au-Prince lundi pour rejoindre la Martinique, où ils suivront une formation auprès des Forces armées aux Antilles dans le cadre du partenariat SABRE liant Paris à Port-au-Prince.

Un groupe de 25 militaires des FADH a rejoint la Martinique pour une formation auprès des Forces armées aux Antilles (FAA). Ce départ marque l’envoi du 6e contingent haïtien dans le cadre du programme SABRE, dont l’objectif est de renforcer les capacités techniques, tactiques et opérationnelles des soldats haïtiens.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de coopération sécuritaire entre Port-au-Prince et Paris, alors qu’Haïti fait face à une crise persistante marquée par l’insécurité et l’emprise des groupes armés dans plusieurs zones du pays.

Paris réaffirme son engagement aux côtés d’Haïti pour accompagner le renforcement des institutions sécuritaires et soutenir le retour à la stabilité dans le pays.

Robenson Brutus

Presslakay.com