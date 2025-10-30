Haïti, l’OEA et le Canada unis pour un Centre de Formation Tactique : Un pas vers le renforcement de la sécurité

Port-au-Prince, 23 octobre 2025 – Le Premier ministre haïtien, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, a récemment visité le Centre de formation tactique, un projet clé destiné à consolider les capacités de sécurité et de gouvernance du pays. Accompagné de Monsieur Cristóbal Dupouy, Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA), le chef du gouvernement s’est enquis de l’avancement des travaux de réhabilitation de cette infrastructure stratégique.

Un Partenariat pour l’Autonomie

Ce centre est le fruit d’une collaboration tripartite entre le Gouvernement haïtien, l’OEA et le Gouvernement du Canada, qui assure le financement. L’initiative vise à créer un pôle de formation moderne et durable pour les unités spécialisées nationales. L’objectif est double : construire et équiper le centre, mais surtout mettre en œuvre des programmes de formation reconnus à l’échelle internationale et développer un corps d’instructeurs haïtiens pour garantir l’autonomie à long terme de l’institution.

Professionnalisme et Stabilité

Prévu pour une durée de 24 mois, ce projet met en lumière la détermination des partenaires à accroître le professionnalisme, la compétence et l’efficacité des institutions nationales. Cette démarche est essentielle pour contribuer de manière durable à la stabilité, à la sécurité et à la paix publique en Haïti.

Engagement Réaffirmé

À l’issue de sa visite, le Premier ministre Fils-Aimé a tenu à saluer la qualité de ce partenariat. Il a insisté sur le fait que le « renforcement des capacités nationales demeure un pilier fondamental » de l’engagement de son gouvernement en faveur de la sécurité et de la gouvernance démocratique. Par cet appui conjoint, le Canada et l’OEA confirment leur solidarité et leur responsabilité partagée dans l’édification d’un environnement sûr et résilient pour Haïti.

Partagez l’info